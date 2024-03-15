إحاطة الوزراء: دلائل تشير إلى مقتل قيادي كبير في حماس مراون عيسى في غارة للجيش الإسرائيلي

أطلع مسؤولون أمنيون الوزراء في الحكومة الإسرائيلية خلال اجتماع مجلس الوزراء الأمني، اليوم الجمعة، على أن "جميع المؤشرات تشير إلى مقتل نائب قائد الجناح العسكري لحركة حماس في وسط قطاع غزة مروان عيسى، في غارة للجيش الإسرائيلي في وقت سابق من هذا الأسبوع".

وذكرت تقارير إعلامية عبرية تفاصيل الإحاطة، وسلطت الضوء على ضربة محتملة لقيادة حماس. ومع ذلك، لم تؤكد حماس رسميًا بعد وفاة عيسى، ولا تزال التفاصيل المحيطة بالضربة قيد التدقيق الدقيق.

ومن جهته اشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالمؤشرات ووصفها بأنها "إنجاز عظيم لإسرائيل"، وفقا لاقتباسات من موقع "واي نت".

وكان الجيش الإسرائيلي قد أكد في وقت سابق استهداف عيسى في غارة على النصيرات وسط غزة، الاثنين المنصرم، لكن لم يكن لدى الجيش حينها معلومات كافية لتأكيد نجاح العملية.

ويشغل مروان عيسى منصبًا مهمًا داخل حماس، حيث يعمل كنائب لمحمد ضيف، رئيس الجناح العسكري لحماس، كتائب عز الدين القسام. ويُعتقد أن عيسى لعب إلى جانب زعيم حماس في غزة، يحيى السنوار، دورًا رئيسيًا في تنسيق هجوم 7 أكتوبر في جنوب إسرائيل.

ومع ذلك، لم تؤكد حماس رسميًا بعد وفاة عيسى، ولا تزال التفاصيل المحيطة بالضربة قيد التدقيق الدقيق.