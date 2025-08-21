تقرير: سوريا وإسرائيل ستوقعان على اتفاق أمني في هذا التاريخ

قد يعجبك أيضًا -

سوريا وإسرائيل ستوقعان بعد حوالي شهر على اتفاقية أمنية برعاية الولايات المتحدة، وذلك حسبما أفادت صحيفة "إندبندنت عربية" الليلة (الخميس) نقلاً عن مصادر سورية. ووفقاً للتقرير، من المتوقع أن يتم توقيع الصفقة في 25 سبتمبر\أيلول. ومع ذلك، لن توقع الدولتان على اتفاق سلام شامل في المستقبل القريب.

أفادت المصادر لصحيفة "إندبندنت عربية" أن الاتفاق سيسبقه خطاب لرئيس سوريا أحمد الشرع في نيويورك في 24 سبتمبر\أيلول، وذلك في إطار مشاركته في جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

بالتوازي، تجري جهات سورية وإسرائيلية محادثات بوساطة الولايات المتحدة بهدف تهدئة الصراع في جنوب سوريا. جولة سابقة من هذه المحادثات عُقدت في باريس في نهاية يوليو\تموز، لكنها انتهت دون اتفاق نهائي.

وفي هذا السياق، نذكّر بأنه لأول مرة التقى وزير إسرائيلي رفيع بوزير الخارجية السوري. حيث التقى الوزير السوري أسعد الشيباني في باريس يوم الثلاثاء بوفد إسرائيلي برئاسة الوزير للشؤون الاستراتيجية رون دريمر، وذلك لبحث الترتيبات الأمنية في جنوب سوريا.

بموازاة ذلك، أفاد محلل الشؤون العربية باروخ يديد أن مصدرًا سوريًا صرح لـ i24NEWS بأن "هذه اللقاءات تهدف إلى إخراج إسرائيل وسوريا من 'أزمة السويداء' التي دفعت إسرائيل إلى قصف هيئة الأركان العامة السورية في دمشق، وهي خطوة أثارت غضبًا في مكتب الشرع. نحن نحاول معكم معًا الخروج من هذه الأزمة".