المواضيع والقضايا التي ستناقش في زيارة محمد بن سلمان الى البيت الأبيض

يستعد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، لزيارة البيت الأبيض يوم غد الثلاثاء، لإجراء مباحثات مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات متعددة تشمل النفط والأمن والتكنولوجيا، فضلاً عن بحث قضايا الطاقة النووية والمدنية.

تعزيز التعاون الدفاعي والأمني:

ستركز الاجتماعات على تطوير العلاقات الدفاعية بين السعودية والولايات المتحدة، بما في ذلك صفقات الأسلحة وأنظمة الدفاع الصاروخي، وسط قلق الرياض من التوترات الإقليمية في الشرق الأوسط. ومن المتوقع أن يتم بحث إصدار أمر تنفيذي أميركي يضمن التشاور مع السعودية في حال أي تهديد أمني، وهو ما يشبه الاتفاق الذي أبرمته الولايات المتحدة مع قطر في السنوات الأخيرة. كما سيتم تناول سبل نشر بطاريات صواريخ دفاعية وأنظمة مراقبة متقدمة، وربما تعزيز التعاون البحري والأمني بين البلدين.

الاستثمارات والاقتصاد:

سيركز الطرفان على متابعة الاستثمارات السعودية الكبرى في الولايات المتحدة، والتي تبلغ قيمتها نحو 600 مليار دولار، بما في ذلك مشاريع الطاقة والتكنولوجيا. وستتم مناقشة التعاون التجاري والاقتصادي لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، ودعم الشركات السعودية للوصول إلى التكنولوجيا المتقدمة، بما فيها الرقاقات الحاسوبية المتطورة اللازمة لتطوير الذكاء الاصطناعي.

التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي:

تسعى السعودية إلى الحصول على تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة لتعزيز خطتها الطموحة "رؤية 2030"، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد السعودي بعيداً عن النفط وتعزيز مكانة المملكة في المجال التقني على المستوى الإقليمي والدولي. وسيتم بحث التعاون في مجالات البنية التحتية الرقمية، والتعليم التكنولوجي، وتبادل الخبرات في تطوير البرمجيات وأنظمة الذكاء الاصطناعي.

الطاقة النووية المدنية:

واحدة من أبرز القضايا على جدول الأعمال هي اتفاقية حول الطاقة النووية المدنية، والتي قد تتيح للسعودية الوصول إلى التكنولوجيا النووية الأميركية لضمان أمن الطاقة وتطوير برنامج نووي مدني. ومن المتوقع أن تشمل المباحثات شروط السلامة والأمن النووي، وتوسيع التعاون في استخدام الطاقة النظيفة والمتجددة، مع مراعاة أن السعودية لا ترغب بالالتزام بشروط قد تمنع تخصيب اليورانيوم أو إعادة معالجة الوقود، الأمر الذي يشكل محور نقاش حساس مع واشنطن.

العلاقات الإقليمية وملف إسرائيل والفلسطينيين:

ستتناول المحادثات أيضاً الوضع الإقليمي، بما في ذلك العلاقات السعودية مع إسرائيل، وإمكانات التعاون في مواجهة التوترات مع إيران، بالإضافة إلى الملف الفلسطيني وضرورة التزام إسرائيل بمبادرة إقامة دولة فلسطينية، وهو شرط رئيسي من السعودية قبل أي اتفاق دفاعي موسع.

تأتي هذه الزيارة بعد مرور أكثر من سبع سنوات على مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، في وقت يسعى فيه الطرفان إلى إعادة تعزيز العلاقات الثنائية على الرغم من الخلافات السابقة المتعلقة بحقوق الإنسان، مع تركيز واشنطن على المصالح الاستراتيجية والاقتصادية.