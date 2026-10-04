القطاع الصحي الفلسطيني أمام أزمة تمويل ودواء متفاقمة: تقليص ساعات العمل وتأخر مستحقات الموردين يضعان النظام الصحي أمام أزمة تشغيلية متصاعدة

كشفت أزمة علاج الطفلة الفلسطينية بسملة الزبن، التي جمعت حملة شعبية لعلاجها نحو 2.4 مليون دولار، عن جانب من أزمة أوسع يعيشها النظام الصحي الفلسطيني، في ظل نقص متزايد في الأدوية والمستلزمات الطبية، وتراكم ديون وزارة الصحة، وتراجع قدرة المرافق الحكومية على تقديم خدماتها بصورة منتظمة.

بسملة، المصابة بضمور العضلات الشوكي، كانت محور حملة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي بعد أن ناشد والدها وزارة الصحة توفير العلاج لها لأكثر من عام من دون الحصول على استجابة. وبينما تمكنت الحملة من جمع المبلغ المطلوب للعلاج، تواصل المؤسسات الصحية الحكومية مواجهة أزمة مالية تؤثر بصورة مباشرة في قدرتها على شراء الأدوية والمستلزمات وتوفير الخدمات الطبية.

مرافق صحية تعمل أيامًا محدودة

وفق تقرير لجمعية "أطباء لحقوق الإنسان"، قلصت 447 منشأة ونقطة صحية من أصل 590 تابعة لوزارة الصحة ساعات عملها بصورة حادة، وأصبحت بعض المرافق تعمل يومًا أو يومين فقط أسبوعيًا. كما تراجعت قدرة مراكز الرعاية الصحية الأولية على العمل الكامل، لتبلغ نسبة التشغيل نحو 63%.

تقليص ساعات العمل يتزامن مع نقص في الأدوية الأساسية، ما يدفع المرضى إلى تحمل تكاليف إضافية للفحوص والعلاجات في وقت تعاني فيه الأسر الفلسطينية أصلًا من ضغوط اقتصادية متزايدة.

نقص الأدوية يصل إلى العلاجات الأساسية

من بين 1260 صنفًا دوائيًا يفترض أن توفرها وزارة الصحة، نفد 160 صنفًا بالكامل، فيما لا تتوافر كميات كافية من نحو 250 صنفًا آخر، بينما لا تكفي مخزونات قرابة 600 صنف سوى لفترة قصيرة.

ويواجه مرضى الأمراض المزمنة هذه الأزمة بصورة مباشرة. أحد موظفي القطاع الحكومي، الذي يتقاضى نصف راتبه، يقول إنه وزوجته يحتاجان إلى أدوية دائمة، لكنه لا يحصل من المراكز الحكومية إلا على صنف أو صنفين، ما يضطره إلى شراء بقية الأدوية من ماله الخاص بكلفة تقارب 500 شيكل شهريًا، رغم استمرار اقتطاع رسوم التأمين الصحي من راتبه.

وتبدو الأزمة أكثر حدة لدى المرضى الذين يحتاجون إلى أدوية مرتفعة التكلفة، خصوصًا مرضى الكلى والكبد. وتقول آمنة، التي خضعت لزراعة كبد، إنها لا تستطيع تحمل تكلفة أدويتها التخصصية، وحتى عندما تتمكن من تأمين ثمنها، تواجه صعوبة في العثور عليها في الصيدليات الخاصة، بينما لا تتوافر أصناف منها في مرافق وزارة الصحة.

ديون للموردين واستنزاف المخزون

يقول المدير التنفيذي لاتحاد موردي الأدوية، مهند حبش، إن مستودعات وزارة الصحة تعاني نقصًا حادًا يشمل أدوية منقذة للحياة ومستلزمات العمليات الجراحية والطوارئ، مرجعًا ذلك إلى غياب التمويل وانتظام التوريد بصورة متقطعة.

وبحسب حبش، بلغت المتأخرات المستحقة لشركات الأدوية والمستلزمات والمعدات الطبية والمخبرية على وزارة الصحة والخدمات الطبية العسكرية نحو 1.4 مليار شيكل. ولم تُسدّد خلال أيلول/سبتمبر سوى دفعتين بقيمة إجمالية بلغت 30 مليون شيكل، وهي مبالغ تذهب، وفق قوله، إلى حد كبير لتغطية الفوائد والرسوم والتسهيلات المصرفية التي تراكمت على الشركات بسبب تأخر المستحقات.

ويقول حبش إن عدم انتظام المدفوعات والتوريد أدى إلى استنزاف المخزون الاستراتيجي، وأسهم في تأجيل نحو 11 ألف عملية جراحية بسبب نقص المستلزمات الطبية والمخبرية.

ورغم ذلك، يؤكد أن شركات التوريد تواصل العمل وفق إمكانياتها، مع إعطاء الأولوية للأدوية الحيوية والحالات العاجلة، مشيرًا إلى أن تحويل دفعات شهرية منتظمة، حتى لو كانت محدودة، يمكن أن يساعد في الحفاظ على الحد الأدنى من الإمدادات الطبية واستقرار إدارة الأزمة.

جدل حول الأدوية البيولوجية

أثارت تصريحات وزير الصحة ماجد أبو رمضان بشأن الأدوية البيولوجية جدلًا في الأوساط الطبية. فقد أرجع الوزير نقص هذه العلاجات إلى ارتفاع تكلفتها، مشيرًا إلى أن فعاليتها ليست مضمونة في جميع الحالات، وأن بعض المرضى قد يحتاجون إليها لفترات طويلة، في وقت يجري فيه توجيه الموارد إلى علاج الأمراض المزمنة.

لكن رئيس جمعية الجهاز الهضمي الفلسطينية، قصي عبده، يرى أن الأدوية البيولوجية، ومن بينها "إنفلكسماب"، تمثل علاجًا أساسيًا لمرضى داء كرونز والتهاب القولون التقرحي، وتساعد على السيطرة على المرض ومنع تطور مضاعفاته.

ويحذر عبده من أن وقف هذه العلاجات بصورة كاملة قد يؤدي إلى انتكاسات حادة لدى مرضى لا تتوافر لهم بدائل علاجية فعالة، مؤكدًا أن ترشيد استخدامها ممكن، لكن إيقافها بالكامل قد تكون له عواقب صحية خطيرة.

السرطان والكلى في دائرة الخطر

الضغط لا يقتصر على الأدوية العامة والأمراض المزمنة. ففي مقال تحذيري نشرته مجلة "The Lancet" في آب/أغسطس الماضي، تحدث الطبيب الفلسطيني حازم أبو سندس عن "انهيار صامت وكارثي" يهدد النظام الصحي الفلسطيني، في ظل الأزمة المالية والقيود المفروضة على الحركة.

وبحسب أبو سندس، يظهر التآكل بصورة واضحة في أقسام الأورام وعلاج الأمراض المزمنة، حيث تجاوز استنزاف مخزونات بعض أدوية العلاج الكيميائي والعلاجات الموجهة 50%.

ويواجه مرضى السرطان مشكلة إضافية تتمثل في صعوبة الحصول على تصاريح وتحويلات طبية للعلاج خارج الضفة الغربية، في حين تفتقر مستشفيات محلية إلى بعض المعدات التشخيصية والعلاجية المتقدمة.

وحذرت وزارة الصحة بدورها من خطر يهدد حياة نحو أربعة آلاف مريض بالسرطان بسبب نقص البروتوكولات العلاجية التخصصية، في وقت يمكن أن يؤدي فيه نفاد المستلزمات الأساسية من المستودعات المركزية إلى توقف خدمات لا تتوافر لها بدائل محلية.

كما يواجه مرضى الكلى خطرًا متزايدًا نتيجة عدم انتظام توريد مستلزمات ومحاليل غسيل الكلى، فيما تزيد القيود على الحركة وتقسيم المناطق الجغرافية من صعوبة نقل المرضى في الحالات الحرجة.

ويرى أبو سندس أن المساعدات الإنسانية الحالية لا تتجاوز كونها حلولًا مؤقتة، ولا يمكن أن تحل محل تمويل دولي مستدام وسلسلة توريد منتظمة للأدوية والمستلزمات الطبية.

الأطباء والكوادر الصحية يدفعون الثمن أيضًا

الأزمة المالية لا تطال المرضى وحدهم. فالكوادر الطبية نفسها تواجه أوضاعًا مالية صعبة، في وقت تتحمل فيه ضغطًا متزايدًا نتيجة نقص الأدوية وتقليص الخدمات.

وفي 9 أيار/مايو 2026، أعلنت نقابة الأطباء إضرابًا مفتوحًا احتجاجًا على عدم صرف الرواتب كاملة، ما أدى إلى إغلاق عدد من مراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة لوزارة الصحة، فيما اقتصرت خدمات المستشفيات الحكومية بدرجة كبيرة على الحالات الطارئة والحالات المنقذة للحياة.

وبعد شهر، علقت النقابة الإضراب لإعطاء الحكومة فرصة لتنفيذ التفاهمات المتعلقة بحقوق الكوادر واستقرار القطاع الصحي، لكنها عادت لاحقًا إلى التلويح بخطوات تصعيدية، متهمة الحكومة بعدم تنفيذ جميع بنود الاتفاق.