فرنسا: مدينة بيزييه تفتتح "ساحة 7 أكتوبر"، وتزرع شجرة زيتون لإيلان حليمي والذاكرة اليهودية

زُرعت شجرة زيتون في مدينة بيزييه الفرنسية في ساحة "7 أكتوبر" الجديدة تكريمًا لإيلان حليمي وجميع ضحايا معاداة السامية. قاد هذه المبادرة آلان ياكوبوفيتش، الرئيس الفخري لجمعية "ليكرا" (الجمعية الفرنسية لحماية الصالحين)، والذي ألقى خطابه رئيس البلدية روبرت مينارد.

في بيانٍ مؤثر، أشار آلان ياكوبوفيتش إلى أن "هذه الشجرة ترمز إلى أكثر من مجرد لفتةٍ تذكارية، أي بلدٍ هذا الذي يتطلب شجاعةً لغرس شجرة تخليدًا لذكرى شابٍّ عُذِّب وقُتل لأنه يهودي؟"، واستنكر "ازدياد انتهاك حرمة الأحياء وذكرى اليهود والصالحين". كما انتقد"التصريحات الرسمية الجوفاء، التي تقتصرعلى شعاري لن يتكرر ذلك أبدًا وعدم التسامح مطلقًا، دون وضع حدٍّ لآفة معاداة السامية". وفي مواجهة ما وصفه بـ"السرطان" الذي ينخر في المجتمع الفرنسي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، دعا إلى اتخاذ إجراءات ملموسة والتزام المسؤولين المنتخبين المحليين. وبينما انتقد "الصمت المطبق" لأعلى سلطات الدولة، أكد ياكوبوفيتش ثقته في فرنسا، فرنسا المقاومة والصالحين: "أرفض فكرة أن يُطردني من بلدي معادٍ للسامية يكرهون فرنسا بقدر كرههم لليهود. هم من يقررون المغادرة، وليس أنا!". واختتم حديثه مستشهدًا بألبرت كوهين، الذي رأى في شجرة الزيتون المزروعة في بيزييه "شجرة يهوذا في غابة فرنسا"، التي ستكون جذورها، كما قال، "أقوى من الكراهية".