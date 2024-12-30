تقرير:"الولايات المتحدة منعت هجوما إسرائيليا في العراق"، وإليكم التفاصيل

صرح محمود المشهداني، رئيس البرلمان العراقي، في مقابلة، اليوم (الإثنين)، مع قناة “العربية”، أنه من المتوقع أن تتوقف عمليات الإطلاق من بلاده باتجاه إسرائيل: “الجماعات الموالية لإيران في العراق استجابت بشكل إيجابي لمطالب وقف إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل".

ولا تزال هناك مخاوف من هجوم إسرائيلي في العراق: "إن التهديدات الإسرائيلية بالهجوم في العراق مثيرة للقلق"، وفي نفس الموضوع ذكر رئيس البرلمان أن "ضغوط الولايات المتحدة أوقفت إسرائيل عن مهاجمة العراق".

وفيما يتعلق بالعلاقة بين الولايات المتحدة والعراق، قال المشهداني إن الرئيس المنتخب دونالد ترامب أبلغ رئيس الحكومة محمد شياع السوداني أن “السلاح يجب أن يكون محدودا بحيث يكون في يد الدولة فقط”، وقال رئيس البرلمان أن الحكومة العراقية تعمل في هذا الاتجاه، كما ذكر أن الوجود الأمريكي في العراق سينخفض قريبا. وقال إنه إذا نشب صراع بين إيران والولايات المتحدة، فإن العراق سيكون محايدا".

AP Photo/Khalid Mohammed

وتحدث المشهداني عن زيارة وفد أمني عراقي إلى سوريا وصفت بأنها "إيجابية". وأشار إلى أن كبار المسؤولين العراقيين حذروا خلال هذه الزيارة سوريا من مغبة تجاهل حقوق الأقليات. وزعم أن العراق وسوريا اتفقا على منع انتشار "الجماعات المسلحة". وأضاف أن "الانهيار الأمني في سوريا سيكون له تأثير سلبي على المنطقة".

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