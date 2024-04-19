الولايات المتحدة تفرض عقوبات على رئيس منظمة "لهافا" اليمينية المتشددة

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية الجمعة عن فرضها عقوبات على من وصفتهم بـ "المستوطنين المتطرفين" المتورطين في أنشطة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية وبضمنهم رئيس منظمة لهافا، بنتسي غوفشتاين.

يشار إلى أن الرئيس بايدن أعلن قبل أسبوع واحد فقط عن فرض عقوبات جديدة ضد بؤرتين استيطانيتين غير شرعيتين في الضفة الغربية، واللتين شكلتا نقطة انطلاق لعدة هجمات ضد الفلسطينيين.

وبالتزامن مع خطوة الولايات المتحدة فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على منظمة لهافا و"نوعار هجفاعوت"/ "شباب التلال"، وكذلك على أربعة مستوطنين، على خلفية انتهاك الحقوق الإنسانية للفلسطينيين في الضفة الغربية. وجاء في بيان الاتحاد: "الشخصيات والكيانات الواردة في القائمة مسؤولة عن انتهاكات خطيرة مثل التعذيب والمعاملة اللاإنسانية، فضلا عن انتهاك الحق في الملكية والحياة الخاصة والعائلية للفلسطينيين".

ويشير بيان الاتحاد إلى مئير إتنغر وإليشع يارد المنتميين إلى شبان التلال وكلاهما متورط في هجمات قاتلة ضد الفلسطينيين في عامي 2015 و2023 إضافة إلى ناريا بن بيزي المتهم بمهاجمة الفلسطينيين في وادي السيق ودير جرير منذ عام 2021، وفينون ليفي الذي شارك في عدة أعمال عنف ضد قرى من مكان إقامته في بؤرة حفات ميتار الاستيطانية.

وفي آذار المنصرم أعلن الاتحاد الأوروبي بإجماع أعضائه السبعة والعشرين عن فرض عقوبات على "المستوطنين العنيفين" في الضفة الغربية وسط استمرار الحرب في غزة التي تلقي بظلالها على المنطقة.

وعقب وزير الأمن القومي ايتامار بن غفير تلك الخطوات الخارجية بالمؤامرة وفق تعبيره حيث قال: "المضايقات التي يتعرض لها المستوطنون وبضمنهم منظمة لهافا هي نتيجة مؤامرة دموية من قبل معادي السامية".