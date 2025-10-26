أبو مازن يعلن خطة خلافته: حسين الشيخ هو الوريث المتوقع

أعلن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس (أبو مازن) أن نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، سيتولى مهام رئيس السلطة حال شغور المنصب، في خطوة رسمية لتحديد خطة الخلافة وضمان استمرارية القيادة الفلسطينية.

وبحسب الإعلان، تم تحديد مسؤوليات قيادات فلسطينية بارزة في حال حدوث شغور:

حسين الشيخ: سيتولى مهام رئيس السلطة مؤقتًا.

روحي فتوح: يصبح رئيسًا للمجلس الوطني الفلسطيني.

محمود العالول: يتولى رئاسة حركة فتح.

القرار يأتي ضمن ترتيبات واضحة لضمان استمرارية القيادة الفلسطينية وتنظيم الخلافة في أركان السلطة ومنظمة التحرير وحركة فتح.