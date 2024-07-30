عرضت حياة الناس وأمن الدولة للخطر: لائحة اتهام خطيرة ضد موظفة في الشاباك سلمت معلومات سرية

قدمت لائحة اتهام اليوم (الثلاثاء) ضد موظفة في جهاز الأمن العام-الشاباك ومواطنين آخرين بمخالفة نقل معلومات سرية، وذلك بعد انتهاء تحقيق مشترك أجراه الشاباك ووحدة الشرطة الإسرائيلية للتحقيقات الدولية (يجبال).

وتبين بالتحقيق أن الموظفة قامت بتسليم معلومات سرية انكشفت لها خلال عملها لجهات غير مخولة بالحصول عليها، وفي مخالفة تامة للحظر، فيما تم نقل بعض المعلومات من قبل مواطنين إلى آخرين. بل إن بعضها تم نقله على نطاق واسع إلى العديد من الأطراف غير المخولة بالحصول عليها. وقد عرض نقل المعلومات بالطريقة المذكورة أعلاه حياة الناس وأمن الدولة إلى خطر حقيقي.

كما تبين أن الموظفة أو أياً من المتورطين الآخرين لم يتصرفوا بطريقة متعمدة للإضرار بالأمن، إلى جانب خطورة التصرفات الواضحة. وتم فرض حظر النشر على هوية المتهمة وأي تفاصيل إضافية عن التحقيق، وذلك لدواعي الحفاظ على أمن الدولة. وقال الشاباك: "هذا حادث غير عادي وخطير ولا يعكس قيم الجهاز وموظفيه".