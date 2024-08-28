مسؤول كبير في حماس يهدد بن غفير: "مصيره سيكون مثل مصير زئيفي وكهانا والمتطرفين الآخرين"

زاهر جبارين، مسؤول حماس لشؤون الضفة الغربية في حماس، والذي تمت ترقيته عقب اغتيال سلفه صالح العاروري، أجرى مساء اليوم (الثلاثاء) مقابلة على قناة الجزيرة، وهدد وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير: "نقول لبن غفير إننا سنضحي بكل ما نملك من أجل المسجد الأقصى وسيكون مصيره مثل زئيفي وكهانا وغيرهم من المتطرفين الذين ينتهكون مقدسات المسلمين".

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وأضاف: "نقول بوضوح لبن جفير وآخرين ومن خلفه: أقول للأخوة في الضفة الغربية والقدس الشرقية ومناطق 48 (في إشارة إلى المواطنين العرب) - المعركة الحقيقية هي ضد مشروع الاحتلال الصهيوني الذي مركزه الضفة الغربية والقدس الشرقية والمسجد الأقصى - أناشد نشطاء الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، الذين يمتلكون عشرات الأسلحة بينما قام بن غفير بتسليح أكثر من مئات الآلاف المستوطنين المجرمين النازيين الذين هاجموا الفلسطينيين في بيت لحم أمس – إذا لم ينتفضوا الآن، فمتى ستأتي المساعدة للشعب الفلسطيني؟".

وقال جبارين: "كما يعلم العالم أجمع، كل الوسطاء والشاباك والموساد وقيادة الوفد الإسرائيلي إلى المفاوضات - المشكلة الحقيقية هي بنيامين نتنياهو الذي يريد إطالة أمد الحرب لأغراض شخصية ويتجاهل الأسرى الصهاينة. ويريدهم أن يموتوا وسيكون مصيرهم مثل مصير الطيار رون أراد". وواصل هجومه: "هذه الأرض أرضنا، والقدس لنا وليست لبن جفير، والمسجد الأقصى ليس لبن جفير - بل مسجد فلسطيني إسلامي للمسلمين فقط. ولن نسمح بذلك لبن جابر وسموترتش ونحن مستعدين لدفع الثمن مهما كان".

ورد وزير الأمن الوطني إيتمار بن جابر: "حقيقة أن هذه التهديدات موجهة إلي تثبت أنني أسير على الطريق الصحيح وأن ما أفعله يزعج الإرهابيين من حماس. لدي أخبار لهم: سأستمر في إزعاجهم والعمل على اغتيالهم. وينبغي أن يكون هذا أيضاً هو الرد على تلك التهديدات: القضاء على من يصدرونها، وذلك في إطار السعي لتحقيق الهدف الشامل المتمثل في حل حماس وهزيمتها".