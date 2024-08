مسؤول كبير في حماس يهدد بن غفير: "مصيره سيكون مثل مصير زئيفي وكهانا والمتطرفين الآخرين"

زاهر جبارين، مسؤول حماس لشؤون الضفة الغربية في حماس، والذي تمت ترقيته عقب اغتيال سلفه صالح العاروري، أجرى مساء اليوم (الثلاثاء) مقابلة على قناة الجزيرة، وهدد وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير: "نقول لبن غفير إننا سنضحي بكل ما نملك من أجل المسجد الأقصى وسيكون مصيره مثل زئيفي وكهانا وغيرهم من المتطرفين الذين ينتهكون مقدسات المسلمين".

