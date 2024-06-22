أمنون مختار (67 عاما) هو الإسرائيلي الذي قتل بعد إطلاق النار عليه داخل مركبته بمدينة قلقيلية

سمحت السلطات الإسرائيلية مساء اليوم بالنشر عن هوية الإسرائيلية الذي قتل اليوم في قلقيلية، وأعلن أنه أمنون مختار (67 عاما) من مدينة بيتاح تكفا وسط إسرائيل، وتعرض مختار لإطلاق نار خلال تواجده صباح اليوم بمركبته في قلقيلية.

وكان مختار يبيع بضائع لتجار فلسطينيين في المدينة الواقعة في الضفة الغربية، وعثر على كيس خضراوات داخل مركبته وعلى ما يبدو تواجد في المدينة للقيام بمشتريات.وترك مختار وراءه زوجة وثلاثة أبناء وبنات، أحد أبناءه تزوج قبل عدة أشهر، ومختار صاحب بسطة خضراوت وفواكه معروفة في السوق الشعبي بمدينة بيتاح تكفا.

وبعد الحدث، دخلت قوات كثيفة من الجيش الإسرائيلي الى المدينة لفحص حيثيات وظروف الحدث، الذي يبدو أنه هجوم على خلفية قومية. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن "قوات الشرطة تعمل حاليا في قلقيلية بعد الإعلان عن وفاة مواطن إسرائيلي" والذي عثر عليه بعد فترة قصيرة من تعرضه لإطلاق نار في المنطقة. ويقوم الجيش والشرطة الإسرائيلية بالتحقيق بالحدث، ويشار إلى أن مجهولين قاموا بإضرام النار بسيارة الإسرائيلي بعد فترة من نقله من المكان.