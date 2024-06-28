المجموعات المسلحة العراقية تكثف تدريباتها استعدادا لحرب شاملة محتملة بين إسرائيل وحزب الله

ذكرت صحيفة الأخبار اللبنانية أنه في ظل الاستعدادات لحرب شاملة بين إسرائيل وحزب الله في لبنان، تقوم الجماعات المسلحة الشيعية في العراق والخارج بتدريب مئات المقاتلين في صفوفها، تحت إشراف خبراء إيرانيين.

هذا وأوضح مسؤولون مقربون من الجماعات المسلحة للصحيفة بأن هذه التدريبات ليس بأمر جديد، حيث أنه بعد بداية الحرب في غزة والقتال في الشمال أمام حزب الله- بدأوا التركيز فيها بشكل كبير، وأشار التقرير إلى أن وسائل قتالية متقدمة، قذائف ومسيرات وصلت الى العراق من ايران وروسيا وتتطلب تجهيزا خاصا بغرض تشغيلها.

وذكرت الصحيفة أنه يوجد "أكثر من عشرة معسكرات تدريب في العراق، ووفقا للتقرير، تنشط هذه المعسكرات بمحورين لتجهيز المقاتلين المختارين، الى جانب تأهيل مقاتلين تحت إشراف خبراء عسكريين من ايران، حتى يتم تجهيزهم لمستوى مقاتلي الحرس الثوري الإيراني أو مقاتلي حزب الله.

وبالإضافة إلى التدريبات التي تجري في العراق، هناك مقاتلون تابعون للدورات ويخضعون للتدريب حالياً في إيران، وهم على وشك الانتهاء من التدريب والعودة إلى العراق. وتشمل هذه الدورة عناصر في فرق النخبة لجماعة الحشد الشعبي الموالية لإيران، وكتائب حزب الله العراقي، وحركة النجباء.

وقال عضو المكتب السياسي لتنظيم النجباء فراس الياسر للصحيفة اللبنانية: إن "المقاومة مستمرة في الاستعداد، لأن هناك حسابات بأن الحرب قد تتوسع، وهناك استعدادات على مستوى عال جداً وتدريب القوات المقاتلة في المراكز العسكرية".

وأشار الياسر إلى السيناريوهات المحتملة، وقال "سنحتاج إلى قوات في الميدان، هناك خطط تعمل عليها الجماعات المسلحة بغض النظر عن التصريحات الإعلامية". وبحسب قوله، فإنه "من غير المتوقع أن تواجه الجماعات أي صعوبة في نقل مقاتليها إلى لبنان". وأكد أنه "إذا بدأ العدوان الفعلي على لبنان، فستكون هناك هجمات استراتيجية على القواعد الأميركية المنتشرة في المنطقة".