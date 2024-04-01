تقرير: غارة دمشق استهدفت اجتماعا سريا بين فيلق القدس والجهاد الإسلامي

قال مسؤول في الحرس الثوري الإيراني إن الغارة، التي وقعت بالقرب من القنصلية الإيرانية في دمشق، استهدفت "اجتماعا سريا بين كبار مسؤولي المخابرات الإيرانية من فيلق القدس وحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية لمناقشة الحرب في غزة" بحسب ما أورته صحيفة "نيو يورك تايمز"، مساء اليوم الإثنين.

وبحسب الصحيفة، "كان من بين الحاضرين قادة فيلق القدس الإيراني وقادة حركة الجهاد الإسلامي التي تمولها إيران". وأشار المسؤولون الإسرائيليون إلى أن "المبنى الذي تعرض للهجوم لم يكن مكتبًا دبلوماسيًا، بل مقرًا للحرس الثوري، وبالتالي كان يشكل هدفًا عسكريًا".

وقال سفير إيران لدى سوريا إن بلاده ستقدم "ردا حاسما على الغارة التي ألقيت باللوم فيها على إسرائيل" وتابع"المبنى تعرض لهجوم بطائرات إف-35 وستة صواريخ ، وهذا الإجراء سيؤدي إلى رد حاسم من جانبنا".

وفي وقت لاحق، تحدث وزير الخارجية الإيراني مع نظيره السوري، وخلال هذا الاتصال، اعتبر حسين أمير عبد اللهيان الهجوم على ملحق السفارة الإيرانية في دمشق "انتهاكا لكافة الالتزامات والمواثيق الدولية"، وحمّل إسرائيل "تداعيات هذا العمل"، وشدد على "ضرورة أن يرد المجتمع الدولي بشكل جدي على هذه الأعمال الإجرامية".

وفي السياق قالت وزارة الدفاع السورية في بيان إن "العدو الإسرائيلي شن غارات جوية من الجولان السوري المحتل، استهدفت ملحق السفارة الإيرانية في دمشق". وأضافت "الهجوم أدى إلى تدمير المبنى بالكامل، ما أدى إلى مقتل وجرح كل من كان بداخله. والعمل جار لانتشال الجثث وإنقاذ المصابين من تحت الأنقاض".

من جهتها، نقلت وسائل إعلام رسمية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني قوله، مساء اليوم الاثنين، إن "إيران تحتفظ بحقها في اتخاذ إجراءات ردا على الهجوم الإسرائيلي على قنصليتها في دمشق". وأضاف كنعاني أن "طهران ستحدد نوع الرد والعقاب بحق المعتدي".