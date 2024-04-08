نصر الله عن اغتيال قائد فيلق قدس:"إسرائيل أخطأت بحساباتها، هاجمت ايران مباشرة"

تطرق الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله اليوم الى اغتيال قادة فيلق قدس التابع "للحرس الثوري" الإيراني في قلب دمشق الأسبوع الماضي، وقال إن الحديث "يدور عن الهجوم الإسرائيلي الأبرز في سوريا منذ سنوات".

ووفقا لنصر الله ، الهجوم على القنصلية الإيرانية وقع بسبب فشل الحرب العالمية في سوريا "والتي تورطت بها إسرائيل". والتي جلبت معها أمرين جديدين : الأول بأنها استهدفت منطقة إيرانية (منطقة القنصلية) والتي تعني هجوم في ايران.

وتابع نصر الله :"الإسرائيليون أخطأوا بحساباتهم، هاجموا مباشرة ايران، الأمر الذي دفع المرشد الأعلى خامنئي بإصدار أوامره بأن يأتي الرد، وأن يكون العقاب بناء على ذلك" وأضاف نصرالله إن الأمريكيين والإسرائيليين عرفوا بأن الرد الإيراني على الهجوم في القنصلية الإيرانية في دمشق سيصل".