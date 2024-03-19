وزارة الدفاع السورية: إسرائيل تقصف أهدافاً عسكرية بمحيط منطقة يبرود بريف دمشق

أعلنت وزارة الدفاع السورية في بيان، صباح اليوم الثلاثاء، عن ضربات صاروخية إسرائيلية على عدة أهداف عسكرية خارج العاصمة السورية دمشق. وبحسب البيان، وقع الهجوم حوالي الساعة الثانية صباحا بالتوقيت المحلي وأسفر عن "أضرار مادية".

أشارت بعض تقارير وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن "إسرائيل استهدفت الحرس الثوري الإيراني".

ومن جهته قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن "ضربات إسرائيلية استهدفت محيط منطقة يبرود بريف دمشق"، فيما قالت الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون السوري، فجر اليوم الثلاثاء، إن "الجيش الإسرائيلي نفذ غارات جوية مستهدفا عددا من النقاط العسكرية في ريف دمشق".

https://twitter.com/i/web/status/1769873011211923465 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

ونقلت الهيئة عن مصدر عسكري قوله: "في حوالي الساعة 02:10 من فجر اليوم شن العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفا عددا من النقاط العسكرية في ريف دمشق".

وأضاف المصدر للهيئة: "تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها واقتصرت الخسائر على الماديات".

وفي وقت سابق، أفادت وكالة "سبوتنيك" بسماع دوي عدة انفجارات مجهولة المصدر في سماء العاصمة السورية دمشق.