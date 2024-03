وزارة الدفاع السورية: إسرائيل تقصف أهدافاً عسكرية بمحيط منطقة يبرود بريف دمشق

أعلنت وزارة الدفاع السورية في بيان، صباح اليوم الثلاثاء، عن ضربات صاروخية إسرائيلية على عدة أهداف عسكرية خارج العاصمة السورية دمشق. وبحسب البيان، وقع الهجوم حوالي الساعة الثانية صباحا بالتوقيت المحلي وأسفر عن "أضرار مادية".

أشارت بعض تقارير وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن "إسرائيل استهدفت الحرس الثوري الإيراني".

ومن جهته قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن "ضربات إسرائيلية استهدفت محيط منطقة يبرود بريف دمشق"، فيما قالت الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون السوري، فجر اليوم الثلاثاء، إن "الجيش الإسرائيلي نفذ غارات جوية مستهدفا عددا من النقاط العسكرية في ريف دمشق".

