مكتب نتنياهو: وفد التفاوض سيتجه إلى القاهرة ليلة السبت أو الأحد الوشيكين

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان، مساء اليوم الجمعة، إن نتنياهو"فريق التفاوض سيغادر إلى القاهرة لاستكمال المحادثات بشأن صفقة الرهائن ليلة السبت أو الأحد الوشيكين"

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صورة الرهائن معلقة على الحائط – 24/04/2024
صورة الرهائن معلقة على الحائط – 24/04/2024Haim Goldberg/FLASH90

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان، مساء اليوم الجمعة، إن نتنياهو"فريق التفاوض سيغادر إلى القاهرة لاستكمال المحادثات بشأن صفقة الرهائن ليلة السبت أو الأحد الوشيكين".

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وكان نتنياهو، قد قال، الجمعة المنصرمــ إنه سيرسل وفداً إلى مفاوضات في روما لبحث صفقة تبادل الأسرى، معتبراً أن "هناك بعض التقدم في المحادثات بسبب الضغط العسكري"، وأضاف نتنياهو أن "الوقت سيظهر ما إذا كنا قريبين من التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار".

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