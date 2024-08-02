مكتب نتنياهو: وفد التفاوض سيتجه إلى القاهرة ليلة السبت أو الأحد الوشيكين

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان، مساء اليوم الجمعة، إن نتنياهو"فريق التفاوض سيغادر إلى القاهرة لاستكمال المحادثات بشأن صفقة الرهائن ليلة السبت أو الأحد الوشيكين".

وكان نتنياهو، قد قال، الجمعة المنصرمــ إنه سيرسل وفداً إلى مفاوضات في روما لبحث صفقة تبادل الأسرى، معتبراً أن "هناك بعض التقدم في المحادثات بسبب الضغط العسكري"، وأضاف نتنياهو أن "الوقت سيظهر ما إذا كنا قريبين من التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار".