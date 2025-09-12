تقرير: "الموساد رفض تنفيذ عملية برية في قطر باستخدام عملاء ميدانيين لتصفية قادة حماس"

قد يعجبك أيضًا -

قال مسؤولون إسرائيليون لصحيفة "واشنطن بوست"، اليوم الجمعة، إن "الموساد رفض تنفيذ عملية برية خطط لها في الأسابيع الأخيرة باستخدام عملاء ميدانيين لتصفية قادة حماس. وبعد اعتراض الموساد، اضطرت إسرائيل إلى تنفيذ الغارة الجوية. وأفادت التقارير أن "تحفظات الموساد بشأن العملية البرية أثرت في نهاية المطاف على طريقة تنفيذ الضربة وربما على فرص نجاحها، وعكست معارضة أوسع داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية للهجوم الذي أمر به رئيس الوزراء الإسر ائيلي بنيامين نتنياهو".

وعارض رئيس الموساد، ديدي برنياع، اغتيال قادة حماس في قطر، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن مثل هذه العملية قد تضر بعلاقات المنظمة مع القطريين.

عندما أعلنت إسرائيل، الثلاثاء المنصرم، أنها هاجمت قادة حماس في قطر، برز غياب الموساد عن الإعلانات الرسمية. ويرجع ذلك إلى رفض المنظمة تنفيذ خطة وضعتها في الأسابيع الأخيرة لاستخدام عملاء ميدانيين لتصفية قادة حماس، وفقًا للتقرير.

بينما يتفق مسؤولو الأمن الإسرائيليون إلى حد كبير على أنه "من المناسب في نهاية المطاف ملاحقة جميع كبار شخصيات حماس والقضاء عليهم، بمن فيهم المقيمون في الخارج"، شكك الكثيرون في سرعة هذه الخطوة، بالنظر إلى أن قادة حماس كانوا يجتمعون في قطر - الحليف الرئيسي للولايات المتحدة - وأن هؤلاء الشخصيات أنفسهم كانوا يدرسون عرضًا من الرئيس دونالد ترامب للإفراج عن الرهائن المحتجزين في غزة مقابل وقف إطلاق النار.

بدلاً من نشر عملاء الموساد، لجأت إسرائيل، الثلاثاء المنصرم، إلى خيار ثانوي: "غارة جوية". تقول حماس إن الغارة الجوية فشلت وأن عددًا قليلًا فقط من الأقارب والمستشارين قُتلوا.

وأضاف التقرير أنه من غير الواضح ما إذا كانت العملية البرية ستكون أكثر احتمالًا للنجاح، لكن في العام الماضي زرع عملاء الموساد قنبلة في غرفة نوم زعيم حماس إسماعيل هنية في طهران، مما أدى إلى مقتله. هذه المرة، رفض الموساد القيام بذلك على الأرض،" هذا ما قاله لصحيفة إسرائيلية مطلعة على التفاصيل.

يقول المحللون إن نتنياهو، الذي يبدو أنه يميل إلى غزو بري شامل لمدينة غزة، ربما نفد صبره بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار، وفقًا للتقرير.

وقال ديفيد ماكوفسكي، البارز في معهد واشنطن: "كان برنياع معروفًا بأنه شخص يرى قيمة في الوساطة القطرية، ولا يمكن إحراق الوسطاء القطريين أو قناة الوساطة، لكن نتنياهو ربما يكون قد قرر الذهاب إلى مدينة غزة"، معتقدًا أن عرض ترامب الأخير بالإفراج عن الأسرى لن يلقى صدى لدى حماس. إذا كان الأمر كذلك، فربما يكون نتنياهو قد رأى في مسار المفاوضات عقبة غير مفيدة أمام العمل على الأرض".

وذكر التقرير أيضًا أن رئيس الأركان إيال زامير عارض أيضًا توقيت الهجوم خوفًا من تعطيل المفاوضات، بينما أيد وزير الاستراتيجية رون ديرمر ووزير الأمن إسرائيل كاتس خطوات نتنياهو. وقال ممثلون إسرائيليون، بمن فيهم نتنياهو، إن "الهجوم على قطر كان ضروريًا لأنه أتاح فرصة نادرة عندما كان قادة حماس الرئيسيون في مكان واحد". وأضافوا أنهم "اضطروا أيضًا للرد على الهجوم الدامي في القدس والكمين في غزة الذي أودى بحياة أربعة جنود إسرائيليين في ذلك اليوم".