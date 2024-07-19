الفصائل الفلسطينية تدعو إلى إنهاء الاعتراف بإسرائيل

دعت حركتا حماس والجهاد الإسلامي ومنظمة التحرير الفلسطينية إلى سحب اعترافها بدولة إسرائيل. ويأتي هذا الطلب ردا على قرار الكنيست الإسرائيلي الأخير الذي يرفض إنشاء دولة فلسطينية.

وجاء هذا الإعلان في وقت متأخر من الليل، عقب لقاء في قطر بين إسماعيل هنية، زعيم حماس، وزياد النخالة، زعيم الجهاد الإسلامي، برفقة نائبه محمد الهندي. ويسلط هذا الاجتماع الضوء على التنسيق المتزايد بين الفصائل الفلسطينية.

وأكدت حركتا حماس والجهاد الإسلامي في بيانهما المشترك "حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس" ويتناقض هذا الموقف بشكل مباشر مع القرار الأخير الذي اتخذه الكنيست، (البرلمان الإسرائيلي)، والذي صوت ضد إقامة دولة فلسطينية.

ويحدث هذا التصعيد اللفظي في سياق متوتر بالفعل، يتسم بدورات متكررة من العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين. إن طلب سحب الاعتراف بإسرائيل، إذا تم تنفيذه، يمكن أن يكون له عواقب وخيمة على عملية السلام، التي كانت بالفعل في طريق مسدود منذ عدة سنوات.

ومن المهم أن نلاحظ أن منظمة التحرير الفلسطينية، التي تمثل الفلسطينيين رسمياً على الساحة الدولية، اعترفت بإسرائيل كجزء من اتفاقيات أوسلو في عام 1993. ومن شأن سحب هذا الاعتراف أن يشكل انتكاسة كبيرة في العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية.