وفاة رفعت الأسد… من "جزار حماة" إلى خلافات مع بشار الأسد!

توفي رفعت الأسد، عم الرئيس السوري المعزول بشار الأسد، عن عمر يناهز 86 عامًا، بعد حياة طويلة مثيرة للجدل امتدت بين السياسة والجيش والقضايا القضائية الدولية.

ولد رفعت عام 1937 في القرداحة بمحافظة اللاذقية، والتحق بالجيش السوري بعد انضمامه لحزب البعث عام 1952، حيث صعد بسرعة في المناصب العسكرية والسياسية، وأصبح الرجل الثاني في السلطة بعد شقيقه حافظ الأسد.

أسس عام 1971 "سرايا الدفاع"، القوة العسكرية الخاصة بحماية النظام، ولعب دوراً محورياً في الأحداث الدامية بمدينة حماة عام 1982، حيث تشير التقارير إلى مقتل ما بين 10 آلاف و40 ألف شخص، ما أكسبه لقب "جزار حماة".

علاقته بشار الأسد شهدت تقلبات عدة، بعد أن دعمه في البداية لتولي الرئاسة، ثم انتقد إدارة بشار للحرب الأهلية التي اندلعت عام 2011.

قضائياً، واجه رفعت الأسد عقوبات متعددة في فرنسا وبريطانيا وإسبانيا، شملت أحكاماً بالسجن ومصادرة ممتلكات بمئات الملايين من الدولارات والجنيهات الإسترلينية، بالإضافة إلى عقوبات أوروبية على نجله مضر الأسد.

عاد رفعت إلى سوريا في أكتوبر 2021، وظهرت له صور عائلية مع بشار الأسد بعد أيام من عودته، في خطوة اعتبرت إعادة لظهوره على الساحة السورية بعد سنوات من الغياب.

رفعت الأسد يترك وراءه إرثاً معقداً يجمع بين السلطة العسكرية، النزاعات السياسية، والقضايا القانونية الدولية، ويظل اسمه مرتبطاً بأحد أكثر الأحداث دموية في تاريخ سوريا الحديث.