أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي الاحتياط باسل سويد (32 عامًا) من بلدة البقيعة، إثر انقلاب آلية عسكرية خلال نشاط عملياتي في جنوب لبنان، بحسب بيان رسمي صدر فجر اليوم.

وأوضح الجيش أن سويد كان يخدم بصفة سائق عملياتي في الكتيبة 75، وأن الحادث وقع في منطقة قرب قرية رب الثلاثين جنوب لبنان أثناء تنفيذ نشاط ميداني ضمن عمليات تقودها قوات لواء غولاني والفرقة 36.

وأضاف البيان أن الحادث أسفر أيضًا عن إصابة جندي آخر بجروح متوسطة، تم نقله لتلقي العلاج.

وتأتي الحادثة في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية على الجبهة الشمالية، والتي شهدت خلال الأيام الأخيرة سلسلة حوادث واشتباكات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف القوات الإسرائيلية.