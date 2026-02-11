اشتباكات تحت القبة: نواب يتبادلون اللكمات في البرلمان التركي

شهد البرلمان التركي، اليوم الأربعاء، مشادات وتدافعًا بين نواب من حزب العدالة والتنمية الحاكم وأعضاء من المعارضة، خلال جلسة خُصصت لمناقشة وأداء اليمين لتعيينات وزارية جديدة ضمن تعديل حكومي أعلنه الرئيس رجب طيب أردوغان.

وجاء التوتر على خلفية تعيين المدعي العام السابق لإسطنبول، أكين غورلك، وزيرًا للعدل، حيث حاول نواب من أحزاب المعارضة عرقلة أدائه اليمين، اعتراضًا على سجله القضائي. وخلال الجلسة، تصاعدت حدة النقاشات إلى اشتباكات بالأيدي، قبل أن يتمكن غورلك من أداء القسم محاطًا بنواب الحزب الحاكم.

وكان غورلك قد أشرف، خلال توليه منصب الادعاء العام في إسطنبول، على قضايا بارزة طالت شخصيات من حزب الشعب الجمهوري (CHP)، أكبر أحزاب المعارضة، التي تتهم الحكومة بتوظيف القضاء لأغراض سياسية. في المقابل، تؤكد أنقرة أن القضاء يعمل باستقلالية، وترفض الاتهامات بتسييسه.

وشمل التعديل أيضًا تعيين مصطفى تشيفتشي، والي ولاية أرضروم، وزيرًا للداخلية. ولم تصدر توضيحات رسمية مفصلة بشأن أسباب التغيير، فيما ذكرت الجريدة الرسمية أن الوزراء السابقين تقدموا بطلبات لإعفائهم من مناصبهم.

وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه تركيا نقاشات حول إصلاحات دستورية محتملة، بالتوازي مع تحركات لإحياء مبادرة سلام مع حزب العمال الكردستاني (PKK)، في مسعى لإنهاء نزاع مستمر منذ عقود. ومن المتوقع أن يناقش البرلمان خلال الفترة المقبلة حزمة تشريعات ذات صلة.

ويعكس التوتر تحت قبة البرلمان حجم الانقسام السياسي في البلاد، في ظل مرحلة سياسية حساسة تشهد تغييرات حكومية وتحركات إقليمية متسارعة.