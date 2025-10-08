تفاصيل جديدة عن تسلل الصبي الى الطائرة الإسرائيلية دون تذكرة

تفاصيل جديدة حول الفشل الأمني الخطير في مطار بن غوريون: تحقيق أولي في الحادثة التي تتعلق بالفتى البالغ من العمر 13 عامًا والذي تسلل إلى رحلة جوية إلى الولايات المتحدة، أظهر اليوم (الأربعاء) أن القاصر التصق بعائلته وبهذه الطريقة تمكن فعليًا من الوصول إلى الطائرة. خلفية الحادثة: يوجد نزاع بين الوالدين.

كما تبين من التحقيق الأولي، أن شكوك الطاقم ظهرت فقط بعد جلوس الصبي على مقعد المضيفة. ما يشكل تقصيراً أمنياً في هذه الحالة، من بين أمور أخرى، هو حقيقة أنهم لم يتمكنوا من "اكتشافه" سواء في مراقبة الحدود أو في إجراءات شركة الطيران - إل عال، التي من المفترض أن تقوم بفحص الباركود عند الصعود إلى الطائرة.

كما هو معروف، في وقت سابق اليوم تم النشر أن صبي يبلغ من العمر 13 عامًا تسلل إلى رحلة "إل عال" إلى الولايات المتحدة - بدون تذكرة وبدون جواز سفر. الفتى اجتاز جميع مراحل الأمن وفحص الحدود في مطار بن غوريون. تم إنزاله بأمان من الطائرة قبل إقلاعها، بعد أن لاحظه طاقم الضيافة في الرحلة.

هيئة المطارات أعلنت في وقت سابق أنها تحقق في الحادثة, וכأن محور التحقيق سيكون الخلل الأمني الجسيم – الذي أتاح لشخص التسلل إلى الطائرة، خاصة في هذه الأيام الحساسة والمتوترة أمنياً.