مقتل خمسة مسلحين فلسطينيين خلال اشتباكات مع القوات الإسرائيلية في طمون وطوباس شمالي الضفة الغربية

قتل خمسة مسلحين فلسطينيين بينهم قادة ميدانيين خلال تبادل إطلاق نار بين الجيش الإسرائيلي ، والتي جرت في إطار عملية خاصة يشنها الجيش الإسرائيلي في بلدتي طوباس وطمون شمال الضفة الغربية.

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ووفقا لبيان صادر عن الجيش الإسرائيلي فإن تم في إطار العملية اعتقال عدد من المطلوبين وضبطت القوات الإسرائيلية وسائل قتالية بينها بنادق من طراز "ام 16" وقامت بمصادرتها ولا زالت العملية مستمرة والقوات الإسرائيلية تنشط في المنطقة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" نقلا عن مصادر أمنية، مقتل خمسة فلسطينيين وأن القوات الإسرائيلية قامت باحتجاز جثامينهم"، وذكرت أن "أربعة قتلوا في بلدة طمون خلال قصف نفذته مسيرة فيما قتل فايز فواز دراغمة خلال ساعات الصباح بعد محاصرة منزله وإصابته واعتقاله وتم التبليغ لاحقا عن وفاته جراء الإصابة ".

ووفقا لمصادر فلسطينية فإن القتلى من طمون هم "عمرو محمود بني عودة، محمد بشار بني عودة، خالد نضال بني عودة ومحمد جواد بني ذيب"

وأعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس وسرايا القدس التابعة لحركة الجهاد الإسلامي ببيانين منفصلين أن عناصرها تخوض اشتباكات مسلحة مع القوات الإسرائيلية التي داهمت طوباس وطمون.

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