مقتل خمسة مسلحين فلسطينيين خلال اشتباكات مع القوات الإسرائيلية في طمون وطوباس شمالي الضفة الغربية

قتل خمسة مسلحين فلسطينيين بينهم قادة ميدانيين خلال تبادل إطلاق نار بين الجيش الإسرائيلي ، والتي جرت في إطار عملية خاصة يشنها الجيش الإسرائيلي في بلدتي طوباس وطمون شمال الضفة الغربية.

