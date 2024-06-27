إسرائيل تنشئ "شريط أمني" بعمق 5 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية

ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية أن إسرائيل قامت خلال الأشهر الأخيرة بإنشاء "شريط أمني" بعمق خمسة كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية.

ووفقًا للتقرير، الذي يستند جزئيًا إلى صور الأقمار الصناعية وتحليلات أجراها خبراء، حرص الجيش الإسرائيلي في الأشهر الأخيرة على مهاجمة المباني والبنية التحتية في منطقة بعيدة عن الحدود، والتي لا تزال مهجورة إلى حد كبير. وتهدف هذه الجهود إلى خلق نوع من "المنطقة الميتة" لإبقاء عناصر حزب الله بعيدًا عن الحدود مع إسرائيل.

عندما سُئل مسؤول كبير في الجيش الإسرائيلي عن التقرير، أجاب للصحيفة قائلاً: "إنها ليست منطقة عازلة، نريد فقط دفع عودة حزب الله."