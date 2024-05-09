إسرائيل: توجية تهمة "القتل العمد مع سبق الإصرار" بحق الشرطي الذي أطلق النار على يعقوب طوخي في يافا

قدمت وحدة التحقيقات مع عناصر الشرطة الإسرائيلية-ماحش صباح لائحة اتهام ضد ضابط شرطة حرس الحدةد الذي أطلق النار على يعقوب طوخي، قبل حوالي ثلاثة أسابيع في يافا. ووجه إلى الشرطي ارتكاب مخالفة جريمة القتل العمد. ويشار الى أن ماخش طلبت من المحكمة أمر اعتقال للشرطي حتى انتهاء الإجراءات القانونية بحقه.

وقع الحدث غير العادي قبل حوالي ثلاثة أسابيع ليلة الجمعة في شارع "يهودا هيميت" في يافا، عندما أطلق شرطي حرس الحدود والذي لم يكن في حينه يمارس وظيفته الرصاص على يعقوب طوخي، البالغ من العمر 50 عاماً وهو متطوع في "جمعية الدفاع المدني والإنقاذ". ويتضح من التحقيقات الأولية أن الخلفية للحدث هي جنائية وأنه كان يتعلق بنقاش حاد حول القيادة في الطريق.

أصيب طوخي بجروح خطيرة، وتم نقله إلى مستشفى وولفسون في مدينة حولون، حيث أعلن الأطباء وفاته بعد وقت قصير. أصيب الضابط بجروح طفيفة وأيضا تم نقله لتلقي العلاج الطبي. ومن ثم تم اعتقاله وتحويله للتحقيق في قسم التحقيقات مع عناصر الشرطة (ماحش) التابع لوزارة القضاء. وخلال التحقيقات التي أجريت مع الشرطة تحت التخذير زعم أنه كان في حالة خطير يتهدد حياته خلال الحادث.