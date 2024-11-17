اعتقال ثلاثة أشخاص بشبهة التورط بإلقاء قنابل ضوئية تجاه منزل نتنياهو

الشرطة الإسرائيلية والشاباك يعلنان اعتقال المشتبه فيهما المتورطين في هذا العمل. وتم تحويلهم إلى تحقيق مشترك من قبل الشاباك ووحدة شرطة لاهاف 433.

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القاء قنابل ضوئية تجاه منزل رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو
القاء قنابل ضوئية تجاه منزل رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهوPhoto from social media used in accordance with Clause 27a of the Copyright Law

أعلنت الشرطة الإسرائيلية والشاباك صباح اليوم (الأحد) اعتقال ثلاثة مشتبه بهم متورطين في إطلاق قنابل ضوئية على منزل رئيس الوزراء، كما أفادت التقارير أنه تم تحويل الثلاثة إلى تحقيق مشترك من قبل وحدة شرطة الشاباك ولاهاف 433

وكما أفيد، فقد تم إطلاق قنبلتين ضوئيتين على منزل رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في قيساريا، وسقطت القنبلتان في باحة المنزل، ولم تقع إصابات أو أضرار. ولم يكن رئيس الحكومة وأفراد عائلته متواجدين في مقر إقامته وقت وقوع الحادث.

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القاء قنابل ضوئية تجاه منزل رئيس الحكومة الإسرائيلية

وفتح الشاباك والشرطة تحقيقا، وعثرت عناصر الشرطة المنتشرة في المنطقة على بقايا سلاح استخدمه مطلقو النار. وقام المختص بتفكيك العبوات الناسفة الذي وصل إلى مكان الحادث بإجراء تفتيش آخر لإزالة أية مخاوف. وقال الشاباك في بيان: "هذا حادث خطير يشكل تصعيدا خطيرا، وبناء على ذلك سيتم اتخاذ إجراءات التحقيق اللازمة".

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