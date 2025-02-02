تدمير العديد من المباني: الجيش الإسرائيلي في عملية غير مسبوقة في جنين

في إطار العملية المشتركة للجيش الإسرائيلي، الشاباك وحرس الحدود شمال الضفة الغربية، تم توسيع العملية الى منطقة طمون. وفي إطار العملية قام الجيش الإسرائيلي خلال الأيام الأخيرة بتفجير عشرات المنازل في مخيم جنين، وفجر 20 مبنى منهم اليوم. وقال الجيش الإسرائيلي إن المنازل المدمرة استخدمت الى "أهداف مسلحة- منازل لمسلحين، ورشات للعبوات الناسفة"- وأعلن الجيش الإسرائيلي انه في إطار العملية قتل 50 من المسلحين واعتقل أكثر من 100 منهم، وصودرت عشرات قطع الأسلحة ومئات العبوات الناسفة.

ويشار الى أن الجيش الإسرائيلي بدأ العملية قبل أسبوعين، وذلك بهدف احباط أي أنشطة مسلحة، وذلك بموجب تعليمات من وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس.

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ومن جنين، امتد نشاط الجيش الإسرائيلي إلى مخيم طولكرم للاجئين، وتقرر هذا الصباح توسيع العملية أيضًا إلى المنطقة الخماسية (حدود البقاع - شمرون) في مخيم طمون للاجئين، حيث تم نشر فريق قتالي من لواء بصلاح.

IDF Spokesperson

ويراقب الجيش الإسرائيلي العلاقة التي تجري بين مخيمات اللاجئين في شمال الضفة الغربية. وقد تصاعدت وتيرة العمليات المسلحة. وبنظر إسرائيل فإن النشاط غير الفعال للأجهزة الأمنية الفلسطينية قاد الى الاستنتاج الإسرائيلي إنه من الضروري القيام بالعملية وعدم الانتظار.

بالإضافة إلى ذلك - يتعامل الجهاز الأمني مع كافة تداعيات صفقة إطلاق سراح الرهائن التي تؤدي إلى إطلاق سراح السجناء الأمنيين، ومع الاحتفالات التي تلي إطلاق سراحهم.

وردت الفصائل الفلسطينية في مخيم جنين على نشاط الجيش الإسرائيلي بالتهديد: "إذا دمرتم المخيم كما دمرتم مخيم جباليا - ستخرجون من هنا كما خرجتم من هناك".