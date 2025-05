تقرير: انفجار قوي في مصنع في مدينة مشهد في إيران

سمع دوي انفجار قوي في مدينة مشهد اليوم (الأحد) عند الظهر، مما هز مدينة مشهد. وهذه هي الحادثة الثانية بعد ورود تقارير عن وقوع انفجارات في نفس المنطقة الليلة الماضية. ولم تعرف بعد ملابسات الحادثة. وبعد نحو ساعة من الإعلان عن الانفجار، ذكرت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء أنه تم إخماد الحريق.

وذكرت مواقع إخبارية محلية أن الأمر يتعلق بمستودع كبير يمتد على مساحة نحو 4 آلاف متر، وقد تضرر بشدة جراء الحريق. وذكرت إدارة الإطفاء الإيرانية أن الحادث وقع في مصنع للدراجات النارية يقع بالقرب من مصنع إلكتروستيل. ولم تتوفر معلومات عن سقوط ضحايا.

وتقول مصادر المعارضة الإيرانية إن رئيس الشركة التي وقع الانفجار في مصنعها هو علي عليبوريان، وهو مقرب من الحرس الثوري ويزوده بالدراجات النارية والطائرات المسيرة.

