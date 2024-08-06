مقتل خمسة مسلحين فلسطينيين في غارتين جويتين في مدينة جنين شمال الضفة الغربية

أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي صباح اليوم انه خلال العملية التي نفذها الليلة في جنين في إطار العملية التي استمرت قرابة 24 ساعة نفذت مسيرات تابعة لسلاح الجو هجمات جوية ضد مسلحين في منطقة جنين. في حين ذكرت تقارير فلسطينية أن الهجمات استهدفت مركبة والثانية دراجة نارية.

ووفقا للتقارير الفلسطينية، أدت الغارة التي استهدفت مركبة في الحي الشرقي لمدينة جنين لمقتل خمسة أشخاص بينهم متطوع في الإسعاف يبلغ من العمر 18 عاما.

ونفذت الليلة وحدة المستعربين بالتعاون مع الجيش الإسرائيلي بتوجيهات استخباراتية للشاباك عملية اعتقال مطلوبين في مدينة جنين وفي مخيم جنين، يشتبه بتورطهم بأنشطة مسلحة. ولدى وصول القوات لمنزل أحد المشتبهين ، حاول المشتبه الفرار مع مسلح آخر، وقامت القوات الإسرائيلية بإطلاق النار نحوه ما أدى الى مقتله وتحييد المشتبه الآخر الذي تم اعتقاله.

كما وقعت تبادل إطلاق نار مع مسلحين آخرين والذين أطلقوا النار والقوا عبوات ناسفة تجاه القوات لإسرائيلية، والتي ردت بإطلاق النار نحوهم، ما أسفر عن مقتل ثلاثة مسلحين وتحييد تسعة آخرين.