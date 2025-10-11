ويتكوف من ساحة المختطفين: "ترامب أثبت أن القيادة الشجاعة يمكن أن تغير العالم، ونتنياهو كان جزءا مهما في التوصل لاتفاق غزة"

قال المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، مساء اليوم السبت، من ساحة المختطفين، في تل أبيب" ترمب أظهر للعالم بأنّ السلام والقوة يسيران بالتوازي" وتابع"ونتنياهو كان جزءا مهما في التوصل لاتفاق غزة"، واضاف"القادة العرب والرئيس التركي كان لهم دور كبير في التوصل لاتفاق غزة".

وشكر ويتكوف الحشود وعائلات المختطفين على "قوتكم، لقد حملتم الأمل للعالم أجمع". وبعد ذكر اسم بنيامين نتنياهو، ردّ الحشد بصيحات استهجان. ووصف ويتكوف الأجواء في الساحة بأنها "أقوى لحظة" شهدها في حياته، قائلاً إن "جميع القلوب تنبض هنا من أجل الأمل والسلام"، وأشار إلى أن "الرئيس ترامب سيسعد بذلك". وردّد الحشد هتافات "شكرًا لك يا ترامب". وأضاف "من أجل السلام، يهودًا ومسيحيين ومسلمين من جميع أنحاء العالم، متحدين تحت هذه الصلاة". وأشار ويتكوف إلى أن "الكثيرين لم يعتقدوا أن هذا ممكن الحدوث، السلام لا ينبع من السياسة، بل من الشجاعة، لقد أظهرتم للعالم أجمع أن السلام ليس ضعفًا، بل هو أعلى مستويات القوة. لم تستسلموا أبدًا، بل كان إيمانكم، إلى جانب إيمان الرئيس ترامب، هو ما جعل هذا يحدث" وأضاف في إشارة إلى من سقطوا وقُتلوا في الحرب وهجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول من عام 2023، "دعونا لا ننسى من فقدوا أطفالهم، أعضاء نادٍ رهيب أنا أيضًا عضو فيه. من شجاعة من سقطوا نستمد القوة".

ومن جهته قال المبعوث الأميركي جاريد كوشنر من ساحة المختطفين في تل أبيب"لدى ترامب رغبة كبيرة في شرق أوسط مستقر ومزدهر"، واضاف"شعب غزة لم يكن له علاقة بـ7 أكتوبر ولكنه دفع ثمنا باهظا"وتابع"يجب أن نجعل العالم أكثر أمانا"