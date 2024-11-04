تقرير: "قائد قاعدة نفاطيم العسكرية الإسرائيلية كان هدفاً لمحاولة اغتيال إيرانية"

وذكرت قناة "ايران انترناشونال" التلفزيونية المعارضة، اليوم (الاثنين)، أن "قائد قاعدة النبطيم الجوية تحت الحراسة الأمنية بعد إحباط مخطط لاغتياله من قبل إيران".

وبحسب التقرير أيضًا، تم وضع العميد سيجلر تحت الحراسة بعد أن كان أحد أهداف خلية تضم سبعة مواطنين إسرائيليين من أصل أذربيجاني، وتم اعتقال أعضاء الفرقة الشهر الماضي بعد إجراء اتصالات مع مسؤولين إيرانيين وجمع معلومات استخباراتية على المواقع العسكرية والأهداف الإستراتيجية والشخصيات المهمة.

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وقال مسؤول أمني إسرائيلي، تحدث حصريا مع إيران إنترناشيونال، إن "هذا ليس إجراء معياريا للجميع، فقط لأولئك الذين يشكلون تهديدا لهم مثل رئيس الأركان، وقائد القوات الجوية، لكنهم الآن وضعوا حراسه له ولعائلته بعد أن تم كشفهم." وأضاف المصدر أيضًا أن "قائد القاعدة هدف مطلوب بشدة لأن نفطيم في حد ذاتها هدف قوي لإيران. الأمر لا يتعلق بالمقاتلين فحسب، بل يشمل العديد من المناطق، إنها معلومات استخباراتية وقاعدة استراتيجية". ويشار إلى أن القاعدة كانت هدفًا رئيسيًا في الهجوم الإيراني الشهر الماضي. ومع ذلك، وبصرف النظر عن الأضرار التي لحقت بالمباني، لم يكن هناك أي ضرر للطائرات أو إصابات".