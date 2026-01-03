علي خامنئي: "التقلب الحاد وعدم الاستقرار، أمر غير طبيعي، ولن نتراجع أمام العدو"

في رد واضح على تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالتدخل لمساعدة المتظاهرين الإيرانيين في حال تعرضهم لإطلاق نار، قال المرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم السبت، إن بلاده "لن تتراجع أمام العدو"، وذكر أن "الرئيس وغيره من كبار المسؤولين يسعون لمعالجة هذه المشكلة. إنها مشكلة حقيقية، وللعدو يدٌ فيها أيضاً"، واعتبر أن "الارتفاعغير المنطقي" في أسعار العملات الأجنبية، والتقلب الحاد وعدم الاستقرار، أمر غير طبيعي"، وقال إنه "من فعل العدو"، مشدداً على ضرورة التصدي له.

وتابع خامنئي بالقول: "ما هو مهم وخطير أن يقف خلف التجار أشخاص محرَّضون، عملاء للعدو، ويرفعوا شعارات معادية للإسلام، ومعادية لإيران". وأشار إلى أن السلطات الإيرانية تتحاور مع المحتجين "لكن لا فائدة من الحوار مع مثير الشغب؛ فمثير الشغب يجب أن يُوضع عند حدّه ويُلقّن درساً".واعتبر المرشد الإيراني أن هناك "من يستغل التجار بهدف زعزعة أمن البلاد"، مؤكداً أن هذا الأمر غير مقبول. وقال: "إن مجيء أشخاص تحت عناوين وأسماء مختلفة، بقصد التخريب وزعزعة أمن البلاد، والتموضع خلف تجار مؤمنين وسالمين وثوريين، واستغلال احتجاجاتهم لإثارة الشغب، أمر غير مقبول إطلاقاً، ولا يمكن التساهل معه".وأضاف: "يجب معرفة عمل العدو؛ فالعدو لا يهدأ، ويستغل كل فرصة تتاح له. هنا رأى فرصة وحاول استغلالها. بطبيعة الحال (..) الأهم هو عدم اللامبالاة أمام الحرب الناعمة التي يشنها العدو، وعدم اللامبالاة أمام حملات الإشاعة التي يطلقها"

ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء عن خامنئي قوله، خلال لقاء جمعه بعائلات ضحايا "حرب الـ12 يوماً" مع إسرائيل، إن التجمعات الاحتجاجية التي شهدتها البلاد "كانت في الغالب من قبل التجار، لكن كلامهم كان كلاماً صحيحاً. فالتاجر، عند مراقبته لتراجع قيمة العملة الوطنية وتقلب أسعار الصرف، سواء للعملة المحلية أو الأجنبية، يدرك أن ذلك يؤدي إلى غياب الاستقرار في بيئة الأعمال."

