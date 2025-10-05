إخفاق أمني خطير: مقنعان يتجولان بحرية داخل مستوطنة | فيديو

حادث أمني خطير في الضفة الغربية: في الليلة بين الجمعة والسبت، تسلل شخصان مقنعان إلى مستوطنة نعاليه قرب رام الله، وتجولا في منطقة المستوطنة لفترة طويلة - دون أن يتم التعرف عليهما من قبل قوات الأمن الإسرائيلية. وفقط بعد عدة ساعات تم إبلاغ الجيش الإسرائيلي عن الحادث من قبل أحد سكان المكان.

في ساعات الفجر تم الإعلان في نعاليه عن إجراء "فارس الليل"، لكن ذلك تم دون إخطار منظم للسكان ودون تفعيل صافرة الإنذار. في الصباح تم تسريح القوات التي تم استدعاؤها إلى المكان، بعد أن تبيّن أن المشتبه بهم غادروا حدود البلدة قبل وقت طويل من ذلك.

Security cameras in NALA

في الجيش الإسرائيلي يميلون إلى التقدير أن الحديث يدور عن حادثة جنائية، ولكن لا تزال إمكانية أن يكون محاولة لعملية مسلحة قيد البحث، وذلك لأنه حتى الآن لم يتم اعتقال مشتبهين ولم يُعثر على المسؤولين عن الفعل.

مقيمة في المستوطنة قالت لـ i24NEWS: "يوم الجمعة وقع حدث أمني حيث اقتحم عرب ملثمون المستوطنة. لم يتم تفعيل 'فارس الليل' ولم يتم تشغيل صفارات الإنذار، بل أبلغونا برسالة 'واتساب' في الساعة الخامسة صباحًا. استيقظت على طرق الجنود على الباب في الساعة السابعة صباحًا عندما وصلوا ليتحققوا إن كان كل شيء على ما يرام. الجيش لم يوافق على تشغيل الصفارات أو إعلان 'فارس الليل'. كل المستوطنة في حالة استنفار وانعدام أمان تام".

أفاد الجيش الإسرائيلي في ردّه: "في ليلة الجمعة، تم استلام بلاغ بأثر رجعي عن مشتبهين ملثمين تسللا إلى مستوطنة نعاليه في لواء بنيامين. عند استلام البلاغ، هرعت قوات من الجيش الإسرائيلي والشرطة إلى المكان وقاموا بعمليات تمشيط بمشاركة قوات الأمن من المستوطنة حتى تم نفي وجود مخربين في المستوطنة".

وجاء في البيان "كجزء من معالجة الحدث، تم تفكيك كاميرات، ومن خلالها تبيّن أن المشتبه بهم اقتحموا عدة منازل في البلدة وسرقوا ممتلكات. الجيش الإسرائيلي يتعامل مع هذا التسلل بجدية. الحدث قيد التحقيق".