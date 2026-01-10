نقف مع المتظاهرين في إيران: الخطوة المفاجئة لمنصة التواصل الاجتماعي إكس

بدأت شبكة التواصل الاجتماعي X (سابقاً تويتر) اليوم (السبت) باستبدال علم إيران الحالي بعلم "الأسد والشمس" من أيام حكم الشاه. التغيير يتحدث تدريجياً في الأجهزة.

الخطوة المفاجئة جاءت بعد طلب من أحد المستخدمين الذي وضع وسما لمدير شركة X إيلون ماسك ولمدير المنتجات في الشبكة الاجتماعية، الذي رد عليه: "أعطني بضع ساعات". نتيجة لهذه الخطوة، أصبحت الحسابات الرسمية لنظام الملالي الآن تحمل علم الشاه في ملفاتها الرسمية.

وفي غضون ذلك وبسبب الاحتجاجات، أمر خامنئي الحرس الثوري بالسيطرة على التظاهرات في البلاد ورفع مستوى التأهب لدى المنظمة إلى الأعلى منذ أيام العملية الاسرائيلية في ايران وذلك بحسب صحيفة "التلغراف" البريطانية. مصادر إيرانية رسمية أفادت للصحيفة أن النظام في "حالة صراع بقاء " - لكن خامنئي لا ينوي مغادرة البلاد "حتى لو كانت القاذفات تحلق فوق رأسه".