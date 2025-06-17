منظومة الاعتراض الأمريكية التي ساندت إسرائيل لأول مرة ضد الصواريخ الإيرانية

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لأول مرة على الإطلاق: شارك نظام "إيجيس" التابع للبحرية الأمريكية في اعتراض أحدث وابل من الصواريخ الإيرانية، والذي تم خلاله إطلاق ثمانية صواريخ .

فبالإضافة إلى بطاريتي "ثاد"، اللتين تشاركان بشكل كامل في اعتراض الصواريخ إلى جانب نظام "حيتس" الإسرائيلي، أحضرت الولايات المتحدة سفينة مزودة بنظام "إيجيس" إلى المنطقة. وترسوا السفينة قبالة سواحل إسرائيل وتشارك في جهود الاعتراض.

طُوّرت هذه المنظومة من قِبل شركة لوكهيد مارتن لصالح البحرية الأمريكية، وهي نظام دفاع متطور ضد التهديدات الجوية والبحرية. ويُعتبر النظام من أكثر أنظمة الدفاع البحري تطورًا في العالم، ويُعتبر عنصرًا أساسيًا في نظام الدفاع الاستراتيجي للولايات المتحدة وحلفائها. سُمّي النظام تيمنًا بدرع زيوس، من الأساطير اليونانية.