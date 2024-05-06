تقرير: كيف يمكن أن يستفيد الحوثيون من تعاونهم مع تنظيم القاعدة في اليمن؟

أفادت صحيفة "تلغراف" البريطانية أن الحوثيين في اليمن يتعاونون مؤخرا مع تنظيم "القاعدة في الجزيرة العربية" والذي يعتبر من أخطر التنظيمات المتطرفة في العالم، ووفقا للتقرير يقدم الحوثيون دعما لتنظيم القاعدة باليمن في صراعه ضد الحكومة الانتقالية جنوب اليمن، والتي تدعمها الإمارات ودول غربية.

ونقل التقرير عن مصادر مختلفة في اليمن، بينهم مصادر من الحكومة الانتقالية في الجنوب والتي تعارض الحوثيين وكافة التنظيمات المسلحة في المنطقة، أن الحوثيين زودوا القاعدة بصواريخ وطائرات مسيرة ووسائل قتالية مختلفة، كما أنهم يساعدونهم بالإفراج عن شخصيات كبيرة تابعة للتنظيم من السجون في البلاد.

التعاون بين الحوثيين والقاعدة يرفع مستوى الضغوطات والمخاوف في الغرب على خلفية دورهم في المنطقة بسبب الحرب في غزة، ورفعت بريطانيا مخاوفها من أن

زيادة دعم وتسليح القاعدة يمكن أن يؤدي الى قيامهم بهجمات ضد القوات الغربية في المنطقة، بالتشديد على القوات البحرية التي تنشط في البحر الأحمر وخليج عدم. وبنفس الوقت، في هذه المرحلة ليس من الواضح قوة القاعدة ، والذي يتمركز حاليا بشكل أساسي في الساحة اليمنية المحلية.

وعلى مدار سنوات اعتبرت الولايات المتحدة القاعدة احد أخطر التنظيمات في العالم، مع قدرات حقيقية لتنفيذ هجمات وعمليات في الدول الغربية. تنظيم القاعدة اليمني وهو أحد التنظيمات التابع للقاعدة في أنحاء العالم، نفذ في الماضي عمليات في الولايات المتحدة، فرنسا والسعودية.

هذه التواصل الجديد يمكن أن يكون مجديا بالنسبة للحوثيين لعدة أسباب، أولها أنه يمكنه أن يساعد بمضاعفة الحاق الضرر بالحكومة الانتقالية في الجنوب، وزيادة الضغوطات التي تمارسها صنعاء على عدن، ثانيا، يمكن يؤدي الى تحويل النشاط الاستخباراتي الغربي والعملياتي للدول الغربية من الحوثيين الى القاعدة. وسبب إضافي هو ضغوطات يمارسها الحوثيون على الدول الغربية، وبشكل أساسي الولايات المتحدة والمحاولات لترسيخ مكانتها كلاعب إقليمي هام بأن يتحول الى جهة تقيد القاعدة.