"جريمة ضد الإنسانية": سفير الولايات المتحدة يزور كنيسة المحترقة في قرية الطيبة شرق رام الله

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زار سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل، مايك هاكابي، قرية طيبة، اليوم السبت، لتفقد الأضرار التي لحقت بكنيسة تاريخية، واصفًا التدنيس بأنه "جريمة ضد الإنسانية". وقال في رسالة نُشرت على حسابه على منصة"إكس"، "طيبة قرية فلسطينية مسيحية مسالمة جنوب القدس، يعيش فيها العديد من المواطنين الأمريكيين، وقد تعرضت للتخريب - بما في ذلك إشعال حرائق في كنيسة قديمة. زرت هذه القرية اليوم. إن تدنيس كنيسة أو مسجد أو كنيس يهودي هو جريمة ضد الإنسانية وضد الله".

خلال زيارته، أدلى مايك هكابي بتصريحات حازمة: "هناك أمر واحد نتفق عليه تمامًا وهو أن أي تدنيس لموقع مقدس - سواء كان كنيسة أو مسجدًا أو كنيسًا - أمر غير مقبول. إن ارتكاب فعل تدنيس المقدسات بتدنيس مكان ينبغي أن يكون مكانًا للعبادة هو عمل إرهابي، وهو جريمة". كما أصر السفير على ضرورة فرض عقوبات: "يجب أن تكون هناك عواقب، ويجب أن تكون صارمة، لأن هذه هي آخر معاقل حضارتنا، أماكن صلواتنا".

ووفقًا لصحيفة "العربي الجديد"، أفادت التقارير بدخول سكان كنيسة الخضر في بلدة الطيبة، شرق رام الله في الضفة الغربية، يوم الخميس. وقال السكان للصحيفة إن "سكانًا برفقة قطيع من حوالي 80 بقرة اقتحموا مجمع الكنيسة".

ويزعم السكان أنه قبل نحو شهر، أقام السكان بؤرة استيطانية على أرض في الطيبة، وهي بلدة ذات أغلبية مسيحية، وبدأوا بتنفيذ هجمات شملت حرق المنطقة المحيطة بالكنيسة وأراضيها الزراعية وحقول البلدة.

وأعلنت بلدية الطيبة في بيان لها أن "كنيسة الخضر من أقدم الكنائس التاريخية في المنطقة، ولها أهمية دينية وتاريخية كبيرة لسكان البلدة والمسيحيين في جميع أنحاء البلاد".