الخارجية السعودية تؤكد دعمها الكامل لجهود الوسطاء لإتمام وقف النار في غزة

أكدت وزارة الخارجية السعودية، مساء اليوم الجمعة، على دعمها الكامل "لجهودهم المتواصلة في سبيل إتمام التوصل إلى وقف إطلاق النار والمعالجة العاجلة للأوضاع الإنسانية المتدهورة في غزة، مشدّدة على ضرورة وقف النزيف وإنهاء المعاناة وحماية المدنيين، والمضي قدماً في سبيل إنهاء الاحتلال وتحقيق السلام والأمن واستعادة الشعب الفلسطيني الشقيق لكامل حقوقه المشروعة"

ورحبت السعودية بالبيان المشترك الصادر عن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن، ورئيس مصر عبدالفتاح السيسي، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني