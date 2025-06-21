مسؤول إيراني كبير: "مقترحات ’الترويكا’ الأوروبية غير واقعية ولن نتفاوض على قدراتنا الدفاعية"

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قال مسؤول إيراني كبير، اليوم السبت، إن "المقترحات التي قدمتها قوى أوروبية لإيران بشأن برنامجها النووي في جنيف كانت غير واقعية، والإصرار عليها لن يقرب الطرفين من التوصل إلى اتفاق"، وتابع "على أي حال، ستراجع إيران المقترحات الأوروبية في طهران، وتقدم ردودها في الاجتماع المقبل".

جاءت تصريحات المسؤول الكبير الإيراني لوكالة"رويترز"، قائلا إن "منع إيران من التخصيب تماماً هو طريق مسدود"، مضيفاً أن إيران لن تتفاوض على قدراتها الدفاعية، بما في ذلك برنامجها الصاروخي". وأضافت المصادر أن "الشروط الأوروبية لطهران، تضمنت 4 نقاط تشمل استئناف عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية في جميع المواقع الإيرانية لضمان إنهاء التخصيب، ومراقبة الأنشطة الباليستية الإيرانية لأنها تمثل خطراً على إسرائيل".

وذكرت المصادر أن الشروط الأوروبية تضمنت أيضاً وقف التعاون بين إيران وحلفائها الإقليميين، بالإضافة لوقف التعاون العسكري مع روسيا.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد كشف، أمس الجمعة، أن "الترويكا الأوروبية ستقدم عرضاً تفاوضياً لإيران يشمل 3 بنود أو قضايا، ألا وهي: البرنامج النووي، وأنشطة الصواريخ الباليستية، وتمويل الفصائل المسلحة في المنطقة. وقال إن"المفاوضات مع إيران يجب أن تشمل تمويلها لجماعات إرهابية تزعزع استقرار المنطقة، فضلا عن تعزيز عمليات تفتيش المراقبين الدوليين للمنشآت النووية".

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