ملصقات دينية غامضة في دمشق… ومقتل 5 يهز ريف حمص الغربي

تصاعدت خلال الساعات الأخيرة في سوريا موجتان من الجدل والتوتر… الأولى في العاصمة دمشق بعد انتشار ملصقات دينية غامضة تدعو إلى الالتزام باللباس الشرعي ورفض الاختلاط أما الثانية فكانت أكثر دموية، حيث شهدت قرية أم حارتين بريف حمص الغربي مجزرة مروّعة راح ضحيتها خمسة مدنيين داخل أحد المقاهي،

شَهِدَتْ دِمَشقُ خِلالَ السّاعاتِ الماضيةِ انْتِشارَ مَلْصَقاتٍ دينيّةٍ غامِضةٍ في أحياءِ المِيدانِ والبَرَامِكةِ وكفرسوسة ومَشروعِ دمر، ظَهَرَتْ بِشَكلٍ مُفاجِئٍ على الجُدرانِ والأشجارِ وأبْوابِ المحالِّ. وَدَعَتِ الملصقاتُ إلى الالتزامِ باللباسِ الشرعيِّ ومَنْعِ الاختلاطِ وسَماعِ الأغاني، ما أَثارَ جَدَلًا واسعًا على مَواقعِ التواصلِ، وانقسامًا بين مَنْ اعْتَبَرَها مُجَرَّدَ تَذْكيرٍ دينيٍّ، ومَنْ رَأى فيها مُحاوَلةً لِفَرْضِ تَوَجُّهٍ اجتماعيٍّ مُحافِظٍ في مَدينَةٍ مُتَعَدِّدَةِ الأديانِ والقوميّاتِ.

وفي ريفِ حِمْصَ الغربيِّ، وَقَعَتْ مَجْزَرَةٌ مُروِّعَةٌ في قَرْيَةِ أم حارتين بعدَ اقْتِحامِ مُسَلَّحينَ مَجْهولينَ أَحَدَ المقاهي وَإطْلاقِ النارِ على روّادِه، ما أَدّى إلى مَقْتَلِ خَمْسَةِ أشخاصٍ وَإصابةِ آخَرينَ بِجُروحٍ خَطيرةٍ. وَتُشيرُ رِواياتُ السُّكانِ إلى أنَّ المُهاجمينَ وَصَلوا بِسَيّاراتِ دَفْعٍ رُباعيٍّ وَاسْتَخْدَموا رَشّاشاتٍ مُتَوَسِّطةٍ. وَتَأتي الحادِثَةُ ضِمنَ مَوْجَةٍ مِنَ الانْفِلاتِ الأمنيِّ تَشْهَدُها المِنْطَقَةُ، حَيْثُ تَكَرَّرَتْ حَوادِثُ إطْلاقِ النارِ خِلالَ الأسابيعِ الماضيةِ وسْطَ مَخاوِفَ مِنْ تَدَهْوُرٍ إضافيٍّ.

حادِثَتا دِمَشق وَحِمْص، وَرَغْمَ اخْتِلافِ طَبيعَتِهِما، تعكسانِ حالَةَ التَّوَتُّرِ الّتي تَعيشُها المَناطِقُ السُّوريّةُ بَيْنَ ضُغوطٍ اجتماعيّةٍ مُتَصاعِدَةٍ، وَفَوْضى أمنيّةٍ تَتَمَدَّدُ في الأطْرافِ.

وَتَبْقى الأسْئِلَةُ مَفْتوحةً حَوْلَ قُدْرَةِ السُّلُطاتِ على ضَبْطِ المَشْهَدَيْنِ مَعًا… وَالقادِمُ قد يَكْشِفُ المَزيد