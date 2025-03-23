على خلفية التهديدات الأمريكية: أيران تكشف عن أنظمة صواريخ متطورة

على خلفية تهديدات الولايات المتحدة: كشف الحرس الثوري عن أحدث أنظمته الصاروخية المنتشرة في ثلاث جزر إيرانية مختلفة، حسبما ذكرت عدة قنوات محلية في البلاد.

واستعرض قائد البحرية في الحرس الثوري، الذي هدد بأنه في حالة نشوب مواجهة عسكرية "العدو سيتلقى ضربات"، وضع الوحدات الصاروخية والرادارات والطائرات بدون طيار وأنظمة الدفاع المنتشرة في مضيق هرمز الواقع في الخليج العربي وعلى الجزر في المنطقة.

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وفي الوقت نفسه، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي: "إن تكتيكنا ونهجنا الحالي هو إجراء مفاوضات غير مباشرة مع الولايات المتحدة. برنامجنا النووي مخصص بالكامل للأغراض السلمية". وأضاف أيضاً: "ليس لدينا أي قيود فيما يتعلق بإقامة علاقات تجارية مع الولايات المتحدة، ولكن القيود هي التي تفرضها. ورفضنا التفاوض معها لا يأتي عن عناد، بل عن تجربة سابقة مبنية على التاريخ. فمن غير الممكن الدخول في مفاوضات ما لم تغير الولايات المتحدة عدداً من الأشياء. لقد تجنبنا الحرب دائماً ولا نسعى إليها - لكننا مستعدون لها ولا نخاف منها".

وتم خلال زيارة قائد القوات البحرية للمكان الكشف عن قسم جديد يحتوي على منظومات صاروخية. وبحسب الحرس الثوري فإن هذه الصواريخ لديها القدرة على تدمير أهداف بحرية على مسافة تصل إلى 600 كيلومتر من مواقع انتشارها.

وكما تذكرون، قال مصدر مطلع على التفاصيل الأسبوع الماضي لـ i24NEWS إن ترامب أعطى خامنئي مهلة شهرين للتوصل إلى اتفاق نووي. وهدد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي خلال مقابلة مع القناة بأن "الرئيس أوضح أنه يريد حل الخلاف دبلوماسيا، وإذا لم يكن ذلك ممكنا - فسيتم حل الخلاف بطريقة أخرى".

وقبل ذلك، هاجم الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان، دونالد ترامب في كلمة ألقاها، قائلا "لن أتفاوض معك حتى تحت التهديد،افعلوا ما شئتم بحق الجحيم." هذا، وبعد أيام قليلة، وجه ترامب رسالة إلى إيران، يطلب فيها بدء المفاوضات بشأن القضية النووية.