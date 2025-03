على خلفية التهديدات الأمريكية: أيران تكشف عن أنظمة صواريخ متطورة

على خلفية تهديدات الولايات المتحدة: كشف الحرس الثوري عن أحدث أنظمته الصاروخية المنتشرة في ثلاث جزر إيرانية مختلفة، حسبما ذكرت عدة قنوات محلية في البلاد.

واستعرض قائد البحرية في الحرس الثوري، الذي هدد بأنه في حالة نشوب مواجهة عسكرية "العدو سيتلقى ضربات"، وضع الوحدات الصاروخية والرادارات والطائرات بدون طيار وأنظمة الدفاع المنتشرة في مضيق هرمز الواقع في الخليج العربي وعلى الجزر في المنطقة.

