إيران لا تزال تملك نقاط قوة رغم تلقيها ضربات إسرائيلية قوية خلال الأيام الماضية

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انتهتْ حربُ الوكالةِ بينَ طهرانَ وإسرائيلَ بعدَ عقودٍ اتُّهِمَتْ بها إيرانُ باستخدامِ الأراضي اللبنانيّةِ وغزّةَ وسوريا مسرحًا لها للهجومِ على إسرائيلَ. إيرانُ ومنذُ أيّامٍ تتلقّى ضرباتٍ قاسيةً في عُمقِها، من منشآتٍ حيويّةٍ، ومراكزِ قيادةٍ، وقواعدَ عسكريّةٍ… أهدافٌ مباشرةٌ في قلبِ الجمهوريّةِ الإسلاميّةِ.

الهجماتُ الإسرائيليّةُ المركّزةُ أصابتْ منشآتٍ نوويّةً في أصفهانَ ونتانزَ، ومخازنَ صواريخَ في كرمان وقم.

مصادرُ غربيّةٌ تؤكّدُ تدميرَ سبعِ قواعدَ عسكريّةٍ، ومقتلَ ما لا يقلُّ عن مئةٍ وعشرينَ عنصرًا من الحرسِ الثوريِّ، بينهم ضبّاطٌ رفيعو المستوى.

إضافةً إلى توقّفِ ثلاثةِ مفاعلاتٍ عن العملِ، وتضرّرِ ثُلثِ شبكةِ الدفاعِ الجويِّ، وانقطاعِ التيارِ الكهربائيِّ في خمسِ محافظاتٍ. إضافةً إلى شللٍ في مطارَي شيرازَ والأهوازِ.

ويقول السفير الإيرانيّ لدى المملكة المتحدة، علي موسوي:

“نبذلُ قُصارى جهدِنا للحفاظِ على وحدةِ أراضيِنا، وعلى جميعِ مواردِنا، بما في ذلكَ مواردُنا البشريّةُ والاقتصاديّةُ. وإن شاءَ الله، وبعونِهِ، سنُحقّقْ هذه المساعي بشكلٍ ملموسٍ ضدّ عدُوّنِا – النظامِ الإسرائيليُّ.”

ورغمَ الضربةِ الأولى التي تلقّتها إيرانُ، إلّا أنّها لا تزالُ تملكُ نقاطَ قوّةٍ أهمُّها الصواريخُ الباليستيّةُ والمجنّحةُ والطائراتُ المسيّرةُ، التي وصلتْ إلى العُمقِ الإسرائيليِّ، بعضُها تفوّقَ على أنظمةِ الاعتراضِ.

التقديراتُ العسكريّةُ والاستخباراتيّةُ تشيرُ إلى عدّةِ سيناريوهاتٍ:

حربٌ قصيرةٌ محدودةٌ: إذا تدخّلتْ قوى كبرى كالولاياتِ المتحدةِ وروسيا للتهدئةِ،

أو حربُ استنزافٍ طويلةٌ: في حالِ استمرّتِ الجبهاتُ بالاشتعالِ، خصوصًا من لبنانَ واليمنَ، مع مخاوفَ لتشملَ الخليجَ وقواعدَ أمريكيّةً في المنطقةِ، وهوَ ما قد يُغيّرُ شكلَ الشرقِ الأوسطِ لعقودٍ قادمةعقد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مؤتمرًا صحفيًا مفاجئًا، ادعى متحدثه أنه بُثّ على الهواء مباشرةً، بشأن الحرب مع إيران، وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي "ضرب منشأة تخصيب اليورانيوم في نطنز بقوة". وأضاف: "دمرنا عددًا هائلاً من منصات الإطلاق، لا يهم عدد الصواريخ التي يملكونها، المهم عدد منصات الإطلاق". كما أعلن نتنياهو أن "الإيرانيين كانوا يمتلكون آلاف الطائرات المسيرة، وقد دمرنا نصفها".