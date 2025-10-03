إسرائيل سترحل مئات النشطاء المشاركين بأسطول صمود بأسرع وقت

"أسطول صمود"، الذي انطلق من إسبانيا الشهر الماضي وانضمت إليه لاحقًا عشرات السفن من دول مختلفة، تم توقيفه أمس (الخميس) خلال يوم الغفران من قبل مقاتلي وحدة الكوماندوز البحري 13 وقوات أخرى من الجيش الإسرائيلي. صعد الجنود إلى الأسطح، استخدموا خراطيم المياه ووسائل تفريق المظاهرات، وسيطروا على السفن دون مقاومة من النشطاء المؤيدين للفلسطينيين.

مع وصول السفن إلى ميناء أشدود، تم اتخاذ قرار في إسرائيل بطرد المشاركين في الأسطول في أسرع وقت ممكن، على أن تتحمل إسرائيل تكاليف تذاكر الطيران لجميع مئات المشاركين في الأسطول. في الوقت نفسه، تدرس إسرائيل استئجار طائرة لنقل جميع النشطاء الأوروبيين معًا. وتجدر الإشارة إلى أن 473 ناشطاً قد خضعوا فعلاً لجلسة استماع قبل الطرد. أكثر من 200 ناشط تنازلوا عن حقهم في أن يُنظر في أمرهم أمام قاضٍ، وسيتم إبعادهم فوراً عن حدود إسرائيل.

Oren ZIV / AFPTV / AFP

أعلنوا أمس في وزارة الخارجية مع انتهاء السيطرة على الأسطول: "ا. لم تنجح أي من القوارب في محاولتها الدخول إلى منطقة قتال نشطة أو اختراق الحصار البحري القانوني. جميع الركاب بأمان وفي حالة صحية جيدة. يتم نقلهم بأمان إلى إسرائيل، ومن هناك سيتم ترحيلهم إلى أوروبا".

رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو: "أشيد بجنود وقادة سلاح البحرية الذين نفذوا مهامهم خلال يوم الغفران بأكثر شكل مهني وفعال. عملهم الهام منع دخول عشرات السفن إلى منطقة الحرب ودفع حملة نزع الشرعية عن إسرائيل."