عائلات الرهائن تتهم نتنياهو بالتخلي عنهم من خلال التوجه للحرب في الشمال وخلق "101 Ron Arad"

تجمع آلاف الإسرائيليين، مساء اليوم السبت، على طريق بيغن في تل أبيب، بالقرب من مقر الجيش، للأسبوع الثاني على التوالي. وتدعو هذه المظاهرة، التي تندمج مع المظاهرة الأسبوعية المناهضة للحكومة في شارع كابلان، إلى التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة.

فيما انتقدت عائلات الرهائن الذين تحتجزهم حماس في غزة بشدة استراتيجية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال مؤتمرهم الصحفي الأسبوعي في تل أبيب.

واتهمت إيناف زانجوكر، التي يحتجز نجلها ماتان كرهينة، نتنياهو بأنه "قرر نقل مركز ثقل الحرب إلى الشمال وترك الرهائن ليموتوا في الأنفاق". وحذرت من أن هذا النهج قد يؤدي إلى إنشاء "101 رون أراد"، في إشارة إلى الطيار الإسرائيلي الذي تم أسره عام 1986 وما زال مفقودا.

وسلطت العائلات الضوء على وجود صفقة محتملة، اقترحها نتنياهو لأول مرة في مايو/أيار المنصرم، ووافق عليها الرئيس الأمريكي جو بايدن والأمم المتحدة في يونيو/حزيران المنصرم. ووفقا لهم، فقد "كررت حماس اتفاقها هذا الأسبوع، لكن نتنياهو أصر على عرقلة الاتفاق من خلال الإصرار على إبقاء القوات الإسرائيلية على طول الحدود بين غزة ومصر

ومن جهته تحدث يهودا كوهين، والد أحد الرهائن، عن "الرعب العام إزاء الصور التي نشرها الجيش الإسرائيلي مؤخرا والتي تظهر ظروف احتجاز ستة رهائن تم إعدامهم" وقال "الرهائن يعانون من أهوال لا يمكن تصورها. إنهم يموتون هناك".

فيما دعت ميراف سفيرسكي، التي قُتل شقيقها في الأسر، إلى إقالة نتنياهو، قائلة إن "الضغط على رئيس الوزراء للتوصل إلى اتفاق يصب في مصلحة إسرائيل". كما تحدت العائلات أعضاء الائتلاف الحكومي، واتهمتهم بالتزام الصمت بشأن هذه القضية. وقالت يفعات كالديرون، ابنة عم الرهينة: "كيف يمكنك أن تنظر في المرآة كل صباح؟ كيف يمكنك أن تخاف من نتنياهو، ولكن لا ترتعش وأنت توافق على ترك المدنيين والجنود إلى الموت؟".

وفي السياق شكر عمري ليفشيتز، ابن أحد الرهائن، الجمهور على دعمهم خلال المسيرات الحاشدة، داعيًا إلى مواصلة التعبئة: "بفضلكم، سيستمر الضغط من أجل التوصل إلى اتفاق في التزايد. استمروا في النزول إلى الشوارع، كل يوم، وفي كل مكان"