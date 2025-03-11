مسؤول درزي كبير في جنوب سوريا لـ i24NEWS: "ننفي التقارير عن الاتفاق مع الحكومة"

قال مسؤول كبير من الطائفة الدرزية في السويداء، وهو مقرب من المرجع الروحي الشيخ حكمت الهجري، اليوم (الثلاثاء*) في حديث مع i24NEWS إن "الأخبار المتداولة في وسائل الإعلام حول اتفاق بين الدروز والحكومة السورية - غير صحيحة وننفيها تماماً".

وأضاف "لدينا مجموعة شروط قبل أن يوافق الشيخ على ما تناقلته القنوات المختلفة، وهو الوحيد المخول باتخاذ القرارات نيابة عن الدروز في السويداء". كما قال أحد المقربين من الشيخ لـi24NEWS إنه "في الوقت الحالي، لم يأمر سماحته بتسليم الأسلحة وموقفه الحالي هو أنه لن يتم تسليم الأسلحة، إلا بعد تشكيل حكومة دائمة وليست حكومة انتقالية، أي بعد تسليم جميع الفصائل أسلحتها، وفقط عندما يسود الوضع الأمن في سوريا، والوضع الحالي في سوريا أبعد ما يكون عن ذلك".

وأضاف المسؤول من السويداء أيضاً، إنه "مؤخراً فقط أنشأنا مجلساً عسكرياً لحماية الدروز في المحافظة للوقوف في وجه القوات والنظام الذي العلاقة معه غير واضحة في الوقت الحالي". وأضاف المسؤول: "لا نعرف كيف سيؤثر الاتفاق بين قوات سوريا الديمقراطية والحكومة على من وقع عليه، لكننا لا نسير في هذا الاتجاه". ومن التقى بالرئيس الشرع هم أشخاص من درجة أقل، ولا يمثلون الموقف في السويداء”.

SANA / AFP

في غضون ذلك ، انتشر في المدينة بيان ضد من وصفهم"الأقزام الذين خرجوا للقاء الشرع بعد أن تنازلوا عن شرفهم كدروز وتصرفوا على خلاف إجماع الطائفة".

وجاء في البيان: "كانوا يجلسون على الكراسي أمام الشرع، لكن الكراسي ظلت فارغة... هؤلاء أشخاص شاحبون بلا مكانة، حتى أن أحدهم امرأة سلمت قلادة للجولاني ، والذي ماضيه معروف". ويختتم البيان: "مظلوم عبادي قائد قوات سوريا الديمقراطية، على الأقل قدم شروطا عندما جلس أمام الجولاني، لكنهم جلسوا أمامه بلا شيء".