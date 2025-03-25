بعد قرار المحكمة: نتنياهو سيبدأ غدا بإجراء مقابلات مع المرشحين لمنصب رئيس الشاباك

رفضت المحكمة العليا مساء اليوم (الثلاثاء) موقف المستشارة القانونية للحكومة غالي بيهارف ميارا، والذي بموجبه لا يستطيع رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو إجراء مقابلات مع المرشحين لمنصب رئيس الشاباك. ومع ذلك، فإن أمر تجميد قرار إقالة بار لا يزال ساري المفعول.

وقال ديوان رئيس الحكومة في وقت لاحق: "بعد أن رفضت محكمة العدل العليا محاولة المستشار القانوني للحكومة منع بدء عملية تعيين رئيس جديد للشاباك، سيبدأ رئيس الحكومة غدًا إجراء مقابلات مع المرشحين لمنصب رئيس الشاباك".

ويمهد قرار المحكمة العليا في الواقع الطريق لاختيار رئيس جديد للشاباك من قبل رئيس الحكومة نتنياهو، ولكن ليس لتثبيته أو استبداله بعد. وقام رئيس الوزراء بالإشارة الى عدد من المرشحين المحتملين، من بينهم، بحسب عدة مصادر ’م’ وهو مسؤول كبير في الشاباك يعمل حاليًا في فريق التفاوض.