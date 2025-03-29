ترامب: "إدارتي تسعى بفعالية للدبلوماسية من أجل إرساء سلام دائم في الشرق الأوسط، مستندة إلى اتفاقيات ابراهام التاريخية"

أكد الارئيس الأمريكي دونالد ترامب، التزامه بمواصلة عملية اتفاقيات إبراهيم، التي بدأها في عام 2020 خلال فترته الرئاسية الأولى، وقال "نحن نفي بوعودنا للمجتمع المسلم. إدارتي تسعى بفعالية للدبلوماسية من أجل إرساء سلام دائم في الشرق الأوسط، مستندة إلى اتفاقيات ابراهام التاريخية... ما دمت رئيساً، سأكون هنا من أجلكم".

جاءات تصريحات ترامب خلال ترأس تارمب مأدبة إفطار، تكريماً لسفراء الدول الإسلامية المعتمدين في واشنطن، كما أعلن البيت الأبيض على منصة "إكس".

ومن جهته قال السفير المغربي في واشنطن، يوسف العمراني، الذي حضر مأدبة الإفطار التي نظمها دونالد ترامب، على منصة "إكس" : "لحظة غنية بالحوار والاعتراف بمساهمات الأمريكيين المسلمين. تصريحات مشجعة حول الدبلوماسية والسلام في الشرق الأوسط".

جدير بالذكر أن "اتفاقيات ابراهام" من تطبيع العلاقات بين إسرائيل وأربع دول عربية: الإمارات العربية المتحدة، البحرين، المغرب، والسودان. كان اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على الصحراء جزءاً من هذا الاتفاق.