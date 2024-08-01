"عبوة متفجرات مخبأة قبل عدة أشهر": تفاصيل جديدة عن عملية اغتيال إسماعيل هنية في طهران

نشرت صحيفة نيويورك تايمز اليوم (الخميس) تفاصيل جديدة حول اغتيال إسماعيل هنية، ووفقا للتقرير قُتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يوم الأربعاء جراء انفجار عبوة ناسفة تم تهريبها سرا إلى دار الضيافة في طهران حيث كان يقيم.

وكانت المتفجرات مخبأة قبل نحو شهرين في بيت الضيافة الذي يديره ويؤمنه الحرس الثوري الإسلامي، وهو جزء من مجمع كبير يقع في حي مرموق شمال طهران. وكان هنية يزور العاصمة الإيرانية لحضور حفل تنصيب الرئيس الجديد، وأثناء مكوثه تم تفجير القنبلة عن بعد. كما قتل حارسه الشخصي في الانفجار.

وهز الانفجار المبنى وحطم عدة نوافذ وتسبب في انهيار جزئي لجدار خارجي. وبحسب مصدرين إيرانيين، فقد تم إطلاع أعضاء في الحرس الثوري على الحادث.

يُشار إلى أن حركة حماس أعلنت، الأربعاء، عن مقتل زعيم الحركة إسماعيل هنية في طهران. وأضافت أن "رئيس المكتب السياسي قتل في مقر مكوثه بطهران بهجوم صهيوني وذلك بعد مشاركته في مراسم أداء اليمين الدستورية للرئيس الإيراني".