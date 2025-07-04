"أصبح عبئاً": حزب الله يدرس التخلص من بعض أسلحته"

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ذكرت صحيفة الأخبار اللبنانية صباح اليوم (الجمعة) أن حزب الله وصل الى استنتاج إلى أن مخزونات الأسلحة التي راكمها لتعزيز ردعه ضد إسرائيل أصبحت "نقطة ضعف".

ويدرس الحزب أيضًا إمكانية نقل بعض أسلحته - وخاصة الصواريخ والطائرات المسيرة - إذا انسحبت إسرائيل بالفعل من جنوب لبنان و"توقفت عن مهاجمة إسرائيل"، وفقًا لعدة مصادر. ومع ذلك، لا ينوي حزب الله التخلي عن جميع أسلحته، ويعتزم الاحتفاظ بالأسلحة الخفيفة والصواريخ المضادة للدبابات، "كوسيلة دفاع في حال وقوع هجمات مستقبلية".

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وأفادت التقارير أيضاً أن حزب الله بدأ مراجعة استراتيجية شاملة في أعقاب "الحرب المدمرة مع إسرائيل"، ويدرس تقليص دوره كحركة مسلحة - دون نزع سلاحه بالكامل، وفقاً لثلاثة مصادر شاركت في المناقشات التي لم تكتمل بعد ولم يتم الإعلان عنها حتى الآن.

تجدر الإشارة إلى أن المناقشات الداخلية تعكس الضغط الهائل الذي تعرضت له المنظمة المدعومة من إيران منذ وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه أواخر نوفمبر/تشرين الثاني. وقد تفاقمت هذه الضغوط بفعل التغيرات الجيوسياسية في المنطقة، حيث "قضت إسرائيل على مقراتها، وقتلت آلاف المقاتلين، ودمرت أجزاء كبيرة من ترسانة أسلحة المنظمة".

وأفاد مسؤول كبير آخر مشارك في المناقشات الداخلية لحزب الله بأن اجتماعات سرية صغيرة تُعقد - وجهاً لوجه أو عن بُعد - لمناقشة قضايا مثل هيكل قيادة حزب الله، ودوره السياسي، وأنشطته الاجتماعية والتنموية، ومستقبل سلاحه.

أكد أحد المصادر أن واشنطن تدعم أي مبادرة تؤدي إلى حل قضية السلاح، لكنه أوضح: "لن يكون هناك تحسن في لبنان طالما لم تُحل القضية". وأشار إلى وجود شعور بخيبة أمل أمريكية من بطء تقدم لبنان، مقارنةً بـ"سوريا الجديدة"، التي قال إنها استطاعت تحقيق خطوات أكسبتها الدعم الأمريكي.