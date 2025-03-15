سوريا: ثلاثة قتلى و12 جريحا جراء انفجار مبنى في حي الرمل الجنوبي في مدينة اللاذقية

أعلن الدفاع المدني السوري، عشية اليوم السبت، عن "انفجار مجهول استهدف مبنى من 4 طوابق جنوبي اللاذقية" وتابع"مدنيون وعالقون تحت الأنقاض نتيجة الانفجار المجهول في مبنى بحي الرمل الجنوبي بمدينة اللاذقية"، بحسب ما أفادت به الوكالة السورية الرسمية (سانا).

وقال الدفاع المدني السوري في بيان، في وقت لاحق من اليوم، إن انهيار مبنى اللاذقية ناجم عن انفجار صاروخ من فترة الحرب